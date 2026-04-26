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HCS परीक्षा देकर बाहर निकले परीक्षार्थियों ने जताई खुशी, व्यवस्था पर उठाए सवाल बोले 'सेंटर में नहीं थी पानी की सुविधा'

हरियाणा के आठ जिलों में एचसीएस का पेपर ( ETV Bharat )