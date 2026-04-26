HCS परीक्षा देकर बाहर निकले परीक्षार्थियों ने जताई खुशी, व्यवस्था पर उठाए सवाल बोले 'सेंटर में नहीं थी पानी की सुविधा'
HCS परीक्षा देकर बाहर निकले परीक्षार्थियों ने इस बार के पेपर को कुल मिलाकर अच्छा बताया.
Published : April 26, 2026 at 3:36 PM IST
कुरुक्षेत्र: आज हरियाणा के आठ जिलों में एचसीएस का पेपर हुआ है. कुरुक्षेत्र में भी दूसरे जिलों से सैकड़ो की संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे. सुबह के शिफ्ट की परीक्षा देकर होकर बाहर निकले परीक्षार्थियों ने पेपर को लेकर काफी खुशी जाहिर की है. वहीं भीषण गर्मी में सेंटर के भीतर पानी की समस्या पर नाराजगी व्यक्त की.
गर्मी ने झेलाया, पानी को तरसे परीक्षार्थीः श्रेया ने कहा कि "पेपर काफी अच्छा था लेकिन कहीं न कहीं स्पोर्ट्स के प्रश्न उसमें नहीं दिए गए थे लेकिन पेपर काफी अच्छा रहा है. जब मैं अपनी बोतल अंदर ले जानी चाहिए तो सिक्योरिटी ने मना कर दिया. वहीं हमारे क्लासरूम में पानी की व्यवस्था नहीं थी. एक बार भी पानी लेकर कोई भी क्लास रूम में नहीं पहुंचा जबकि गर्मी काफी ज्यादा थी."
असिएंट इंडिया का पार्ट थोड़ा टफ था: रेवाड़ी से आई हुई सुष्मिता ने कहा कि "पेपर काफी अच्छा रहा लेकिन असिएंट इंडिया का पार्ट थोड़ा टफ था. काफी मुश्किल प्रश्न पूछे गए थे लेकिन इस बार उम्मीद है कि अच्छे नंबर आएंगे."
काफी अच्छा रहा इस बार का पेपर: सोनीपत से कुरुक्षेत्र पेपर देने के लिए पहुंचे अंशुमान ने कहा कि "पिछली बार की अपेक्षा इस बार काफी अच्छा पेपर रहा है जो हमने तैयारी की थी सभी पेपर में आया हुआ था. इस वजह से हमारा पेपर काफी अच्छा रहा है."
बदला हुआ था प्रश्न का पैटर्न: वहीं पंचकूला से आए हुए मनमोहन ने कहा कि "पेपर तो ठीक था लेकिन इस बार पैटर्न बदलकर प्रश्न दिया गया था जिसमें थोड़ी मुश्किल हुई लेकिन पेपर काफी ठीक रहा. हमने जो तैयारी की है, सभी उसमें से ही पेपर में पूछा गया था. उम्मीद है कि इस बार काफी अच्छा रैंक आएगा और मेहनत सफल होगी."