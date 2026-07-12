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पॉलिटेक्निक परीक्षा में एंट्री को लेकर विवाद, कॉलेज गेट पर अभ्यर्थियों का हंगामा

धनबादः एसएसएलएनटी (Shree Shree Lakshmi Narayan Trust) महिला महाविद्यालय में रविवार को आयोजित पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के दौरान अव्यवस्था को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा. आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करने की प्रक्रिया के बीच कई परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र से बाहर गए, लेकिन लौटने पर उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया. इससे नाराज छात्र-छात्राओं और उनके परिजनों ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर विरोध-प्रदर्शन करते हुए परीक्षा संचालन पर सवाल उठाए.

समय पर आने के बावजूद परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं

अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा केंद्र पर आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करने का निर्देश दिया गया था. आवश्यक अनुमति मिलने के बाद वे बाहर जाकर फोटोकॉपी कराकर लौटे, लेकिन निर्धारित समय के भीतर वापस आने के बावजूद उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं करने दिया गया.

अभ्यर्थी और परिजन के बयान (Etv Bharat)

आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराने गए थे बाहर

प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्होंने परीक्षा की तैयारी के लिए महीनों मेहनत की थी, लेकिन परीक्षा प्रबंधन की व्यवस्था और सख्त रवैये के कारण उन्हें परीक्षा से वंचित होना पड़ा. उनका कहना है कि यदि आधार कार्ड की फोटोकॉपी अनिवार्य थी, तो इसकी जानकारी एडमिट कार्ड या परीक्षा निर्देशों में पहले से स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए थी. साथ ही परीक्षा केंद्र परिसर में ही फोटोकॉपी की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी.