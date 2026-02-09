ETV Bharat / state

जेपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन, 2024 की वैकेंसी में उम्र सीमा में छूट की मांग

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) कार्यालय के बाहर सोमवार को सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करते नजर आए. प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मुख्य मांग वर्ष 2024 की वैकेंसी में संशोधन और आयु सीमा में छूट दिए जाने को लेकर है. अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्तमान नियमों के कारण बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार प्रतियोगिता से बाहर हो रहे हैं, जो न्यायसंगत नहीं है.



प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर अपनी मांगों को रखा. अभ्यर्थियों का कहना है कि विभिन्न कारणों से बीते वर्षों में परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं हो सकीं. जिससे कई अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर चुके हैं. ऐसे में 2024 की वैकेंसी में आयु सीमा में विशेष छूट दी जानी चाहिए, ताकि सभी पात्र उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सके.

जानकारी देते जेपीएससी अभ्यर्थी (ईटीवी भारत)

अभ्यार्थी के हित में फैसला लेने की मांग

प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों का यह भी आरोप है कि वैकेंसी से जुड़े नियमों और शर्तों में समय-समय पर बदलाव किए गए, लेकिन उम्मीदवारों के हित में ठोस निर्णय नहीं लिया गया. इसी कारण संशोधन की मांग को लेकर उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा. प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और वे केवल अपनी जायज मांगों को आयोग और सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं.

जेपीएससी कार्यालय के बाहर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम