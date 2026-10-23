सहायक कारापाल की दौड़ परीक्षा एक माह आगे बढ़ाने की मांग: अभ्यर्थियों ने कारा और सुधारात्मक सेवाएं महानिरीक्षक को सौंपा ज्ञापन
झारखंड सहायक कारापाल प्रतियोगिता परीक्षा के फिजिकल टेस्ट की निर्धारित तिथि आगे बढ़ाने की मांग अभ्यर्थियों ने की है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 23, 2026 at 7:23 PM IST
रांचीः झारखंड सहायक कारापाल प्रतियोगिता परीक्षा-2025 के अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा की निर्धारित तिथि कम से कम एक माह आगे बढ़ाने की मांग की है. इसे लेकर अभ्यर्थियों ने महानिरीक्षक, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं, झारखंड को ज्ञापन सौंपा है.
अभ्यर्थियों का कहना है कि 1600 मीटर की दौड़ छह मिनट में पूरी करने की शर्त को देखते हुए तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलना जरूरी है, इतने कम समय मिलने से अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है.
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचना के अनुसार, शारीरिक दक्षता परीक्षा 28 अक्टूबर से 13 नवंबर 2026 तक आयोजित की जानी है. इसके लिए रांची, हजारीबाग और दुमका में केंद्र निर्धारित किए गए हैं. परीक्षा में अभ्यर्थियों को छह मिनट के भीतर 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी. अभ्यर्थियों के अनुसार, यह शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण परीक्षा है, जिसके लिए नियमित अभ्यास और तैयारी की जरूरत होती है.
कम समय में तैयारी की चुनौती
अभ्यर्थियों का कहना है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि की जानकारी मिलने और परीक्षा शुरू होने के बीच काफी कम समय है. ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को दौड़ की तैयारी के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाया है. खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित समय में दौड़ पूरी करने की तैयारी करना चुनौतीपूर्ण है, जिन्होंने सीमित समय में अभ्यास शुरू किया है. उनका तर्क है कि परीक्षा की तिथि आगे बढ़ने से अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी बेहतर करने का अवसर मिलेगा और वे शारीरिक दक्षता परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे.
एक माह का अतिरिक्त समय देने की मांग
जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच और अभ्यर्थियों ने परीक्षा की तिथि कम से कम एक माह आगे बढ़ाने की मांग की है. उनका कहना है कि इससे सभी अभ्यर्थियों को तैयारी का समान अवसर मिल सकेगा. अभ्यर्थियों ने संबंधित अधिकारियों से मांग पर गंभीरता से विचार करने और परीक्षा की तारीख में बदलाव करने की अपील की है.
जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच के रविन्द्र कुमार और पीयूष कुमार ने भी अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रकृति को देखते हुए तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए.
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