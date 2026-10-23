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सहायक कारापाल की दौड़ परीक्षा एक माह आगे बढ़ाने की मांग: अभ्यर्थियों ने कारा और सुधारात्मक सेवाएं महानिरीक्षक को सौंपा ज्ञापन

अभ्यर्थियों ने महानिरीक्षक, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं, झारखंड को ज्ञापन सौंपा (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड सहायक कारापाल प्रतियोगिता परीक्षा-2025 के अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा की निर्धारित तिथि कम से कम एक माह आगे बढ़ाने की मांग की है. इसे लेकर अभ्यर्थियों ने महानिरीक्षक, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं, झारखंड को ज्ञापन सौंपा है.

अभ्यर्थियों का कहना है कि 1600 मीटर की दौड़ छह मिनट में पूरी करने की शर्त को देखते हुए तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलना जरूरी है, इतने कम समय मिलने से अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है.