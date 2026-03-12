ETV Bharat / state

बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली से पहले आपत्ति!, अभ्यर्थियों ने नियमों में बदलाव की उठाई मांग

बिहार के विश्वविद्यालयों-कॉलेजों में 6000-9200 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती की तैयारी हो रही है. वहीं अभ्यर्थियों ने नियमों में बदलाव की उठाई मांग. पढ़ें-

बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली
Published : March 12, 2026 at 12:04 PM IST

पटना: बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर के हजारों पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है. शिक्षा जगत से जुड़े सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में करीब 6000 से 9200 पदों पर नियुक्ति की तैयारी की जा रही है. हालांकि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही अभ्यर्थियों के बीच कई तरह की आपत्तियां और मांगें सामने आने लगी हैं.

कई तरह की आपत्तियां और मांग: अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर नई नियुक्ति प्रक्रिया को लागू करना है तो पहले नियमावली और चयन प्रक्रिया में कुछ जरूरी बदलाव किए जाने चाहिए, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को पारदर्शी और न्यायसंगत अवसर मिल सके. इसी मांग को लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर अभ्यर्थी एकजुट होकर आंदोलन की तैयारी में हैं.

16 मार्च को है आंदोलन: अभ्यर्थियों ने इस मुद्दे को लेकर 16 मार्च को पटना के गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति, गेट नंबर 1 के पास शांतिपूर्ण आंदोलन करने का आह्वान किया है. आंदोलन से जुड़े अभ्यर्थी और छात्र नेता सौरभ कुमार का कहना है कि राज्य में लंबे समय से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जिससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है.

वास्तविक योग्यता का सही मूल्यांकन: ऐसे में सरकार यदि बड़े पैमाने पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करने जा रही है तो यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसके लिए चयन प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें अभ्यर्थियों की वास्तविक योग्यता का सही मूल्यांकन हो सके और किसी तरह की अस्पष्टता न रहे.

बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली

चयन प्रक्रिया के नियमों से संतुष्टि: सौरभ कुमार ने बताया कि प्रस्तावित नियमों के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए कुल 200 अंकों की चयन प्रक्रिया तय करने की बात सामने आई है. इसमें 160 अंकों की लिखित परीक्षा और 40 अंकों का साक्षात्कार शामिल करने का प्रस्ताव बताया जा रहा है. अभ्यर्थियों का मानना है कि लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बीच संतुलन होना चाहिए ताकि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे. 180 अंक की लिखित परीक्षा और 20 अंक का इंटरव्यू हो.

"कई अभ्यर्थियों का सुझाव है कि परीक्षा का स्वरूप ऑब्जेक्टिव यानी ओएमआर आधारित होना चाहिए, जिससे मूल्यांकन में पारदर्शिता बनी रहे और किसी तरह की ह्यूमन एरर की संभावना कम हो. इसके अलावा जो पीएचडी होल्डर है और वर्षों से शैक्षणिक कार्य में लगे हुए हैं उनके कार्य के अनुभव को भी नियुक्ति प्रक्रिया में इस्तेमाल में लाया जाए."-सौरभ कुमार, अभ्यर्थी और छात्र नेता

वैकेंसी से पहले बीईटी परीक्षा का हो आयोजन: अभ्यर्थियों की मुख्य मांगों में सबसे प्रमुख मांग बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी बीईटी के आयोजन से जुड़ी है. सौरभ कुमार ने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलने से पहले राज्य स्तर पर बीईटी परीक्षा आयोजित कराई जानी चाहिए, ताकि बिहार के अभ्यर्थियों को एक स्पष्ट और समान अवसर मिल सके. इसके साथ ही नए विषयों को भी जोड़ने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में लाइब्रेरी साइंस, कंप्यूटर साइंस जैसे विषयों को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इन विषयों के अभ्यर्थियों को लंबे समय से अवसर नहीं मिल पा रहा है. उनका कहना है कि अगर विषयों का दायरा बढ़ाया जाता है तो अधिक से अधिक योग्य उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे.

अभ्यर्थियों ने नियमों में बदलाव की उठाई मांग

आयु सीमा में संशोधन की मांग: अभ्यर्थियों की दूसरी बड़ी मांग आयु सीमा में संशोधन को लेकर है. सौरभ कुमार ने कहा कि वर्तमान प्रस्तावित नियमों में आयु सीमा को लेकर स्पष्टता नहीं है, बताया जा रहा है कि अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी. जबकि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वर्षों से तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग है कि न्यूनतम आयु सीमा 22 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित की जाए. उनका कहना है कि इससे उन अभ्यर्थियों को भी अवसर मिल सकेगा जिन्होंने लंबे समय तक शोध और अध्ययन किया है और अब शिक्षण क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं.

वैकेंसी में लागू हो डोमिसाइल नीति: अभ्यर्थियों ने बिहार के उम्मीदवारों के हित में डोमिसाइल नीति लागू करने की भी मांग उठाई है. सौरभ कुमार का कहना है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं और बिहार के कई योग्य अभ्यर्थी वर्षों से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं. ऐसे में यदि डोमिसाइल नीति लागू की जाती है तो राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को प्राथमिकता मिल सकेगी और उन्हें अपने ही राज्य में रोजगार का अवसर प्राप्त होगा.

सब्जेक्ट फ्लैक्सिबिलिटी लागू हो: इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी की भी मांग की है. सौरभ कुमार के अनुसार कई बार ऐसा होता है कि अभ्यर्थियों ने स्नातक और परास्नातक में अलग-अलग विषयों में पढ़ाई की होती है, लेकिन वर्तमान नियमों में उन्हें आवेदन करने का अवसर नहीं मिल पाता. इसलिए अभ्यर्थियों की मांग है कि ऐसे उम्मीदवारों को भी आवेदन करने की अनुमति दी जाए जो संबंधित विषय में योग्यता रखते हैं, भले ही उनके यूजी और पीजी के विषय अलग-अलग क्यों न हों.

अपीयरिंग वाले छात्रों को भी मिले मौका: अभ्यर्थियों की एक और महत्वपूर्ण मांग यह है कि पीजी अपीयरिंग यानी परास्नातक की पढ़ाई कर रहे अंतिम वर्ष के छात्रों को भी बीईटी परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने का अवसर दिया जाए. सौरभ कुमार ने कहा कि इन्हीं मुद्दों को लेकर वह 16 मार्च को गांधी मैदान से शांतिपूर्ण आंदोलन करने जा रहे हैं. असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और न्याय पूर्ण बनाने के लिए उनका आंदोलन है और सरकार के समक्ष अपनी बातों को पहुंचाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है.

