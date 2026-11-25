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JTET की समस्याओं को लेकर विधायक जयराम महतो को सौंपा ज्ञापन, मुख्यमंत्री से मुलाकात का आश्वासन

अभ्यर्थियों ने विधायक जयराम महतो को ज्ञापन सौंपा (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः JTET-2026 परीक्षा में हुई तकनीकी और प्रशासनिक त्रुटियों के समाधान की मांग को लेकर झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंदन कुमार के नेतृत्व में अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो से मुलाकात की.

प्रतिनिधिमंडल ने विधायक को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री और झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) से मामले में हस्तक्षेप कराने की मांग की. अभ्यर्थियों ने बताया कि दस वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आयोजित JTET-2026 परीक्षा में कई समस्याएं सामने आई हैं. परीक्षा की OMR शीट पर प्रश्न पुस्तिका की बुकलेट सीरीज अंकित नहीं होने और एडमिट कार्ड में Teacher Type की त्रुटि के कारण अभ्यर्थियों के बीच असमंजस है. कुछ अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड में Language Teacher के स्थान पर Social Studies दर्ज किया गया है.