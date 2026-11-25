JTET की समस्याओं को लेकर विधायक जयराम महतो को सौंपा ज्ञापन, मुख्यमंत्री से मुलाकात का आश्वासन
जेटेट परीक्षा में हुई तकनीकी और प्रशासनिक त्रुटियों को लेकर अभ्यर्थियों ने विधायक जयराम महतो को ज्ञापन सौंपा है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 25, 2026 at 9:15 PM IST
रांचीः JTET-2026 परीक्षा में हुई तकनीकी और प्रशासनिक त्रुटियों के समाधान की मांग को लेकर झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंदन कुमार के नेतृत्व में अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो से मुलाकात की.
प्रतिनिधिमंडल ने विधायक को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री और झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) से मामले में हस्तक्षेप कराने की मांग की. अभ्यर्थियों ने बताया कि दस वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आयोजित JTET-2026 परीक्षा में कई समस्याएं सामने आई हैं. परीक्षा की OMR शीट पर प्रश्न पुस्तिका की बुकलेट सीरीज अंकित नहीं होने और एडमिट कार्ड में Teacher Type की त्रुटि के कारण अभ्यर्थियों के बीच असमंजस है. कुछ अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड में Language Teacher के स्थान पर Social Studies दर्ज किया गया है.
प्रतिनिधिमंडल ने आशंका जताई कि OMR शीट पर बुकलेट सीरीज दर्ज नहीं होने से मूल्यांकन और परिणाम को लेकर परेशानी हो सकती है. वहीं, एडमिट कार्ड में गलत प्रविष्टि के कारण भविष्य में नियुक्ति और दस्तावेज सत्यापन के दौरान भी अभ्यर्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने मांग की कि परीक्षा संचालन में हुई त्रुटियों का खामियाजा किसी भी अभ्यर्थी को नहीं भुगतना पड़े.
अभ्यर्थियों ने विधायक से JAC अध्यक्ष और सचिव के साथ मुख्यमंत्री के समक्ष मामला उठाने तथा प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कराने का आग्रह किया. विधायक जयराम महतो ने समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि वे अगले दिन प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाएंगे और मामले के समाधान के लिए आवश्यक पहल करेंगे. संघ ने OMR बुकलेट सीरीज और एडमिट कार्ड की त्रुटियों का आधिकारिक समाधान जारी करने की मांग की है.
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