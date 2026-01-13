ETV Bharat / state

काउंसलिंग के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों ने किया हंगामा, जानिए क्या रही वजह

देहरादून में बेसिक शिक्षकों के लिए होने वाली काउंसलिंग के दौरान यहां पहुंचे अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया.

counseling basic teachers in Dehradun
देहरादून में बेसिक शिक्षकों की काउंसलिंग में हंगामा (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 13, 2026 at 8:08 AM IST

देहरादून: देहरादून में बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित काउंसलिंग के दौरान उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब काउंसलिंग के लिए पहुंचे सैकड़ों अभ्यर्थियों में से कई की प्रक्रिया पूरी ही नहीं की गई. मयूर विहार स्थित मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) कार्यालय में आयोजित काउंसलिंग में हिस्सा लेने पहुंचे अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग पर लापरवाही और भ्रम की स्थिति पैदा करने के आरोप लगाए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया.

उत्तराखंड में इन दिनों बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है. इसी क्रम में प्रदेश के सभी जनपदों में रिक्त पदों के लिए काउंसलिंग कराई जा रही है. देहरादून जिले में भी बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे. काउंसलिंग के दौरान स्थिति तब बिगड़ी, जब कई अभ्यर्थियों को बुलाए जाने के बावजूद उनकी काउंसलिंग नहीं की गई. इससे नाराज अभ्यर्थियों ने कार्यालय परिसर में हंगामा करते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई.

अभ्यर्थियों का कहना था कि उन्हें विधिवत काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन मौके पर पहुंचने के बाद यह कह दिया गया कि उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाएगी. इस बात से आक्रोशित अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर अव्यवस्थित तरीके से प्रक्रिया चलाने का आरोप लगाया और मौके पर विरोध प्रदर्शन किया. कई अभ्यर्थियों ने इसे समय और संसाधनों की बर्बादी बताते हुए नाराजगी जताई.

हंगामे के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को काउंसलिंग न होने की वजह समझाने की कोशिश की. अधिकारियों ने बताया कि कुल रिक्त पदों के मुकाबले अनुपस्थिति की संभावना को देखते हुए अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था. लेकिन इस बार लगभग सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए पहुंच गए, जिसके चलते मेरिट सूची में ऊपर स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों की ही काउंसलिंग की जा सकी. अधिकारियों के अनुसार प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट के आधार पर की जा रही है.

प्रदेश स्तर पर देखें तो 1670 बेसिक शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए विभाग को 61,861 आवेदन प्राप्त हुए हैं. देहरादून जिले में कुल 97 रिक्त पद हैं, जिनके लिए 2,813 आवेदन मिले थे. संभावित अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए 200 से अधिक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, लेकिन सभी के पहुंचने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं हो सकी.

आवेदन मिलने के बाद दस्तावेजों की स्क्रूटनी कर शैक्षिक गुणांक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की गई है. काउंसलिंग प्रक्रिया के पूरा होने के साथ ही भर्ती का अंतिम चरण संपन्न किया जाएगा. जल्द ही प्रदेश के विद्यालयों को बड़ी संख्या में बेसिक शिक्षक मिलेंगे, जिससे लंबे समय से रिक्त पद भरने के साथ-साथ छात्रों को बेहतर शैक्षिक माहौल उपलब्ध हो सकेगा.

