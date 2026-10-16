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कानपुर में होमगार्ड भर्ती मेडिकल में धांधली पर अभ्यर्थियों का हंगामा, डॉक्टर और ड्राइवर गिरफ्तार

कानपुर: रिजर्व पुलिस लाइन में गुरुवार शाम होमगार्ड भर्ती परीक्षा की चिकित्सीय जांच के दौरान अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया. साथ ही कथित तौर पर अवैध वसूली में शामिल एक व्यक्ति की पिटाई कर दी. अभ्यर्थियों का आरोप है कि मेडिकल अधिकारी नाक की हड्डी टेढ़ी होने और आंखों की रोशनी कमजोर बताने जैसी कमियां निकालकर अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराने की धमकी दे रहे थे और परीक्षा में पास कराने के लिए 15 हजार से लेकर 50 हजार रुपए तक की मांग कर रहे थे. रिश्वत देने से मना करने पर लगभग 70 से अधिक अभ्यर्थियों को चिकित्सीय जांच में फेल घोषित कर दिया गया, जिसके बाद आक्रोशित होकर अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया.



मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे एसीपी कोतवाली अमित कुमार पांडेय ने बताया कि होमगार्ड भर्ती की चिकित्सीय जांच के दौरान शाम करीब साढ़े सात बजे पुलिस को हंगामे और डॉक्टर के साथ मारपीट की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची, जहां सभी अभ्यर्थी अपनी-अपनी जगहों पर बैठे पाए गए,जबकि संबंधित डॉक्टर और उनका साथी एक अंदर कमरे में मौजूद थे. एसीपी के अनुसार शुरुआती जांच में सामने आया है कि मेडिकल परीक्षा में पास होने के लिए कुछ अभ्यर्थियों ने डॉक्टर को नकद तथा ऑनलाइन माध्यमों से पैसे ट्रांसफर किए थे.



एसीपी ने बताया कि जिला कमांडेंट होमगार्ड एवं नोडल अधिकारी प्रीति शर्मा से लिखित शिकायत देने का अनुरोध किया गया था, जिसके आधार पर उनके अधीनस्थ द्वारा लिखित शिकायत पुलिस को सौंप दी गई है. मामले की गहराई से छानबीन की जा रही है, हालांकि शुरुआती जांच में अभ्यर्थियों द्वारा 15 हजार, 20 हजार से लेकर 50 हजार रुपए तक ऑनलाइन व नकद दिए जाने के तथ्य सामने आए हैं.