ETV Bharat / state

सिविल सर्विसेस में बढ़ेगी पारदर्शिता, अब MPPSC मुख्य परीक्षा की आंसर शीट देख सकेंगे कैंडिडेट

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ( ETV Bharat )

इंदौर(PTI): मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने घोषणा की है कि कैंडिडेट अब 2019 से 2024 के बीच हुए स्टेट सर्विस मेन एग्जाम की अपनी विस्तृत आंसर शीट देख पाएंगे. एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने परीक्षा में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला किया है. सोमवार को जारी एक आधिकारिरक विज्ञप्ति के अनुसार, यह काम स्टेट सर्विस मेन एग्जाम 2019 की आंसर शीट से शुरू होगा, और उनके लिए निरीक्षण प्रक्रिया नवंबर में शुरू होगी. अभ्यर्थियों को 2020 से 2024 में हुए स्टेट सर्विस मेन एग्जाम की अपनी आंसर शीट देखने की इजाज़त इसके बाद अभ्यर्थियों को साल 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 में हुए स्टेट सर्विस मेन एग्जाम की अपनी आंसर शीट को फेज़ में देखने की इजाज़त दी जाएगी. लोक सेवा आयोग ने कहा कि कैंडिडेट को रिव्यू के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, और उन्हें पहले से तय प्रोग्राम और दिए गए टाइम स्लॉट के हिसाब से खुद अपनी आंसर शीट देखने की इजाज़त होगी.