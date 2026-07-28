सिविल सर्विसेस में बढ़ेगी पारदर्शिता, अब MPPSC मुख्य परीक्षा की आंसर शीट देख सकेंगे कैंडिडेट
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कहा, आंसर शीट दिखाने का काम MPPSC मेन एग्जाम 2019 की आंसर शीट से शुरू होगा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 4:12 PM IST
इंदौर(PTI): मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने घोषणा की है कि कैंडिडेट अब 2019 से 2024 के बीच हुए स्टेट सर्विस मेन एग्जाम की अपनी विस्तृत आंसर शीट देख पाएंगे. एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने परीक्षा में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला किया है. सोमवार को जारी एक आधिकारिरक विज्ञप्ति के अनुसार, यह काम स्टेट सर्विस मेन एग्जाम 2019 की आंसर शीट से शुरू होगा, और उनके लिए निरीक्षण प्रक्रिया नवंबर में शुरू होगी.
अभ्यर्थियों को 2020 से 2024 में हुए स्टेट सर्विस मेन एग्जाम की अपनी आंसर शीट देखने की इजाज़त
इसके बाद अभ्यर्थियों को साल 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 में हुए स्टेट सर्विस मेन एग्जाम की अपनी आंसर शीट को फेज़ में देखने की इजाज़त दी जाएगी. लोक सेवा आयोग ने कहा कि कैंडिडेट को रिव्यू के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, और उन्हें पहले से तय प्रोग्राम और दिए गए टाइम स्लॉट के हिसाब से खुद अपनी आंसर शीट देखने की इजाज़त होगी.
आंसर शीट की स्क्रूटनी को लेकर MPPSC की वेबसाइट पर जारी की जाएगी गाइडलाइंस
रिलीज़ में कहा गया है कि आंसर शीट की स्क्रूटनी के बारे में डिटेल्ड गाइडलाइन, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, शेड्यूल और दूसरी ज़रूरी जानकारी कमीशन की वेबसाइट पर अलग से जारी की जाएगी.
MPPSC के अनुसार, आंसर शीट का परीक्षण करने के तरीके के बारे में पूरी गाइडलाइंस उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अलग से जारी की जाएंगी. इनमें ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी की शर्तें, जांच का शेड्यूल, दिए गए टाइम स्लॉट और दूसरी ज़रूरी प्रोसेस से जुड़ी जानकारी के बारे में डिटेल में जानकारी शामिल है. साल 2019 से 2024 तक स्टेट सर्विस मेन एग्जाम में शामिल हुए कैंडिडेट्स से कहा गया है कि आंसर शीट जांचने के तरीके से जुड़े अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए वे रेगुलर कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहें.