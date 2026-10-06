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राहत भरी खबर: सफाई कर्मचारी भर्ती के नियम बदले, अब बिना अनुभव प्रमाण-पत्र भी कर सकेंगे आवेदन

जयपुर : प्रदेश में 24 हजार 752 संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. स्वायत्त शासन विभाग ने भर्ती प्रक्रिया में अनुभव प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता को लेकर स्थिति साफ कर दी. अब अभ्यर्थी बिना अनुभव प्रमाण-पत्र के भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

हाईकोर्ट के फैसले के बाद बदले नियम : संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट में दायर तीन याचिकाओं पर फैसला आया. हाईकोर्ट के फैसले के बाद विभाग ने आवेदन प्रक्रिया में अनुभव प्रमाण-पत्र को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए इसे ऑनलाइन आवेदन के समय अनिवार्य नहीं रखने का निर्णय लिया. इस बदलाव के बाद ऐसे अभ्यर्थी भी भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिनके पास सफाई कार्य से जुड़ा अनुभव प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है. इससे बड़ी संख्या में उन बेरोजगारों को आवेदन का अवसर मिलेगा, जो अनुभव प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता के चलते भर्ती प्रक्रिया से बाहर होने की स्थिति में थे.

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183 नगरीय निकायों में 24 हजार 752 पद : स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर ने बताया कि प्रदेश के 183 नगरीय निकायों में संविदा सफाई कर्मचारियों के 24 हजार 752 पदों पर भर्ती की जा रही है. भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख पहले 28 सितंबर तय की थी, जिसे बढ़ाकर 13 अक्टूबर कर दिया गया. उन्होंने बताया कि अब अनुभव प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता हटा दी है. इसके चलते पात्र अभ्यर्थियों के लिए आवेदन का दायरा और बढ़ गया. प्रदेश का कोई भी पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकता है.