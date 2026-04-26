ETV Bharat / state

UPTET 2026 बढ़ी आवेदन की लास्ट डेट, 3 मई तक अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन

प्रयागराज: यूपी के प्रयागराज टीईटी-2026 में अब अभ्यर्थी 3 मई तक आवेदन कर सकेंगे. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने तिथि को बढ़ाने की घोषणा की है. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है. तकनीकी समस्याओं और अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया.

अभ्यर्थी लेट होने की दशा में इससे वंचित नहीं रह जाएंगे. आयोग की ओर से जारी नए कार्यक्रम के अनुसार आवेदन की नई अंतिम तिथि 3 मई है, जो पहले 1 मई थी. वहीं संशोधन एवं शुल्क समाधान की तिथि 8 मई तक कर दी गई है. प्रस्तावित एग्जाम डेट 2, 3 और 4 जुलाई है.



शनिवार तक आंकड़ों के अनुसार, कुल ऑनलाइन पंजीकरण 14,58,104 और वन टाइम रजिस्ट्रेशन 12,80,845 वहीं नए आवेदन 1,04,196 किए गए. उप सचिव संजय कुमार सिंह के अनुसार, कई अभ्यर्थियों को ओटीआर प्रक्रिया और सर्वर संबंधी तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने आवेदन, शुल्क जमा करने और फॉर्म संशोधन की तारीखों में विस्तार किया है, ताकि कोई भी पात्र अभ्यर्थी इस अवसर से वंचित न रहे.

आयोग के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए विज्ञापन 20 मार्च को जारी किया था. आवेदन की प्रक्रिया 27 मार्च से लगातार जारी है. अभ्यर्थियों अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए समय रहते अपना पंजीकरण और शुल्क भुगतान सुनिश्चित कर लें आयोग की तरफ से यह सुझाव दिया गया है.