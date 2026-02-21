ETV Bharat / state

झारखंड निकाय चुनाव का प्रचार खत्म, पार्टी समर्थित से लेकर अन्य प्रत्याशियों झोंकी ताकत

पाकुड़/बोकारो/धनबाद: झारखंड निकाय चुनाव प्रचार का आज यानि शनिवार को आखिरी दिन है. शाम पांच बजे के बाद से चुनाव प्रचार थम गया है. लेकिन सभी प्रत्याशी अपने-अपने क्षेत्र में अंतिम समय तक अपनी पूरा ताकत झोंक दी. इसके अलावा पार्टी समर्थित उम्मीदवार के लिए भी अलग अलग पार्टी ने प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेता चुनाव प्रचार में जुटे नजर आए.

धनबाद नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए 29 प्रत्याशी मैदान में हैं. चुनावी शोर के बीच जहां कई उम्मीदवार गाड़ियों के काफिले और समर्थकों की भीड़ के साथ प्रचार किया, वहीं एक प्रत्याशी सादगी और अनोखे अंदाज से लोगों का ध्यान खींचा. मेयर प्रत्याशी कुसुम देवी अपने बेटे के साथ बाइक से प्रचार किया. उनका बेटा विसिल बजाकर लोगों से वोट मांगा.

अनोखा चुनाव प्रचार

कुसुम देवी के बेटे पिंटू गुप्ता का प्रचार करने का अंदाज सबसे अलग दिखाई दिया. हाथ में झंडा, पंपलेट और सीटी लेकर वह अकेले चौराहों और बाजारों में पहुंच जाते. राह चलते लोगों को रोकते, पंपलेट थमाते और व्हिसिल बजाकर चुनाव चिन्ह की ओर ध्यान दिलाते दिखाई दिए. दुकानों में जाकर दुकानदारों और ग्राहकों से भी वोट देने की अपील करते नजर आए.

जानकारी देते प्रत्याशी के पुत्र और स्थानीय (ईटीवी भारत)

पिंटू गुप्ता 2019 और 2024 के विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं. उस दौरान भी उन्होंने इसी तरह विसिल बजाकर प्रचार किया था. उनका कहना है कि भीड़ जुटाने से ज्यादा जरूरी लोगों से सीधे संवाद करना हैं. यही वजह है कि वह अकेले ही हर वार्ड में जाकर प्रचार किया. स्थानीय द्वारिका चौहान कहते हैं कि इनका प्रचार करने का तरीका अलग है. लड़का अकेले सीटी बजाकर लोगों से वोट मांग रहा है.