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SSC GD परीक्षा: नकल कराने के लिए एडवांस बैकअप सिस्टम किया गया था बहाल, हाई स्पीड इंटरनेट का हुआ इस्तेमाल

एसएससी जीडी परीक्षा में नकल करते गिरफ्तार अभ्यर्थियों ने पुलिस के सामने कई खुलासे किए हैं.

SSC GD exam
गिरफ्तार अभ्यर्थी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 15, 2026 at 3:45 PM IST

6 Min Read
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रांची: एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा में नकल करवा कर अभ्यर्थियों को पास कराने की साजिश को बेहद ही शातिराना अंदाज में अंजाम दिया गया था. पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है कि इसके लिए रांची के पंडरा स्थित द फ्यूचरिस्टिक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर को पहले से ही चुन लिया गया था.

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि सेंटर में इंटरनेट सेवा के लिए दो तरह का ब्रॉड बैंड लगाया गया था. एक सेंटर में आने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए था, उसी ब्रॉडबैंड की स्पीड से सभी को एग्जाम देना था. लेकिन साजिश के तहत 10 कम्प्यूटर सेट में इंटरनेट के कनेक्शन के लिए एक दूसरा हाई स्पीड ब्रॉड बैंड का कनेक्शन लिया गया था. सभी दस सिस्टमों को हाई ब्रॉड बैंड से जोड़ कर उसका एक्सेस सॉल्वर गैंग को दे दिया गया था. यही वजह थी कि कम्प्यूटर के क्रशर अपने आप मूव होते रहे और सही उत्तर को केवल चुन रहे थे.

तेज इंटरनेट की वजह से आसानी से कंट्रोल हो रहा था सिस्टम

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि परीक्षा के दौरान वहां मौजूद जांच अधिकारी ने देखा कि 6 अभ्यर्थियों के कंप्यूटर स्क्रीन का क्रशर अपने आप ही चल रहा है. अभ्यर्थी सिर्फ कंप्यूटर को देख रहे थे और उनके प्रश्न पत्र अपने आप सॉल्व हो रहे थे.

सिटी एसपी के अनुसार, जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि सभी 6 कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस कहीं और से था. सॉल्वर गैंग वहीं से प्रश्न पत्रों को हल कर रहा था. प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने के लिए किसी दूसरे शहर में मास्टर कंप्यूटर को तैयार किया गया था. यही वजह है कि नकल कराने के लिए अलग से ब्रॉड बैंड इंस्टॉल कराया गया था.

आठ दिन पहले ही पहुंच चुका था सॉल्वर गैंग का सदस्य

जांच के क्रम में पता चला है कि परीक्षा से एक दिन पहले यानी आठ मई को सॉल्वर गैंग का कोडरमा निवासी विनोद कुमार पंडरा स्थित ओटीसी मैदान पहुंच चुका था. ओटीसी से एग्जाम सेंटर बिल्कुल नजदीक है. ऐसे में सभी अभ्यर्थियों (गिरफ्तार किए जा चुके) से विनोद मिला, उस दौरान उसके साथ गैंग के कई लोग शामिल थे.

गैंग के लोगों ने उन्हें बताया था कि एग्जामिनेशन सेंटर में पदस्थापित अधिकारी और कर्मचारी के साथ उनकी मिलीभगत है. एग्जाम सेंटर के लोगों से मिलकर प्रश्न पत्र को ऑनलाइन कंप्यूटर हैक कर सॉल्व कर दिया जाएगा. इस एवज में उन्हें मोटी रकम देनी होगी. इसके बाद सभी अभ्यर्थी पैसे देने को राजी हो गए.

अभ्यर्थियों के ऑरिजनल सर्टिफिकेट को कर लिया जब्त

गिरफ्तार अभ्यर्थियों ने पुलिस को बताया है कि सॉल्वर गैंग के विनोद समेत अन्य लोगों ने ओटीसी मैदान में हुई मुलाकात के दौरान उनसे उनका ऑरिजिनल सर्टिफिकेट ले लिया था, कहा था कि राशि देने के बाद ही उन्हें सर्टिफिकेट लौटाया जाएगा. अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि सॉल्वर गैंग के विनोद के अलावा कई अन्य लोगों ने अलग-अलग नंबर से उनसे संपर्क किया था. यह कहा था कि उन्हें परीक्षा में पास करा दिया जाएगा. इसके बाद ही उनसे राशि ली जाएगी.

12 के खिलाफ पंडरा ओपी में दर्ज हुई है प्राथमिकी

द फ्यूचरिस्टिक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर में नौ मई को हुई एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा में चिटिंग के मामले में सेंटर सुपरिटेंडेंट, सेंटर के आईटी हेड समेत 12 के खिलाफ पंडरा ओपी में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है. परीक्षा करा रही इक्यूटी करियर टेक्नॉलाजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोलकाता के वेन्यू मैनेजर पल्लव गांगूली की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी में अभ्यर्थी कोडरमा का आर्यन कुमार, हजारीबाग का राहुल कुमार, गुमला का रवि रंजन कुजूर, बिहार के मधुबनी का ऋषिकेश कुमार यादव, पटना के कन्हाईपुर का राजकुमार और बिहार के ही अरवल स्थित मेहंदिया की अनु कुमारी के अलावा कोडरमा का विनोद कुमार, सेंटर सुपरिटेंडेंट राकेश कुमार, सेंटर आईटी हेड सुजीत कुमार यादव और कुछ मोबाइल धारक शामिल हैं.

तलाश जारी, लोकल से लेकर आउटर नेटवर्क की तलाश

एसएससी जीडी परीक्षा में नकल कर कुछ अभ्यर्थियों को पास कराने की योजना को रांची पुलिस ने अपनी सूझ-बूझ से नाकाम कर दिया था. खासकर सिटी एसपी पारस राणा ने गैंग को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई.

अब जांच की दिशा आगे बढ़ चुकी है. गिरफ्तार अभ्यर्थियों से पूछताछ में रांची पुलिस को कई अहम जानकारियां हासिल हुई हैं, जिसके बाद इस गैंग से जुड़े लोकल से लेकर आउटर नेटवर्क की तलाश शुरू कर दी गई. रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि पुलिस अपने काम पर है और सॉल्वर गैंग के एक-एक सदस्य को गिरफ्तार किया जाएगा. इसके लिए लगातार कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही है.

पुलिस ने छापेमारी कर छह अभ्यर्थियों को किया था गिरफ्तार

आपको बता दें कि पंडरा स्थित द फ्यूचरिस्टिक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर में नौ मई को एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा में पुलिस ने चिटिंग करते आधा दर्जन अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस की पूछताछ में अभ्यर्थियों ने बताया कि बिहार के सॉल्वर गैंग ने परीक्षा में पास कराने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से 13-13 लाख रुपए मांगे थे. यानी उनके साथ कुल 78 लाख रुपये की डील हुई थी.

गिरफ्तार अभ्यर्थियों में कोडरमा का आर्यन कुमार, हजारीबाग का राहुल कुमार, गुमला का रवि रंजन कुजूर, बिहार के मधुबनी का ऋषिकेश कुमार यादव, पटना के कन्हाईपुर का राजकुमार और बिहार के ही अरवल स्थित मेहंदिया की अनु कुमारी शामिल है. परीक्षा देने के तीन दिन बाद गैंग ने अभ्यर्थियों से दो-दो लाख रुपए देने के लिए कहा था, जबकि शेष 11 लाख परीक्षा पास होने के बाद देना था. गैंग वालों ने अभ्यर्थियों से कहा था कि उन्हें सिर्फ परीक्षा में शामिल होना है. प्रश्नों का उत्तर ऑनलाइन हल कर दिया जाएगा.

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