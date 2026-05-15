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SSC GD परीक्षा: नकल कराने के लिए एडवांस बैकअप सिस्टम किया गया था बहाल, हाई स्पीड इंटरनेट का हुआ इस्तेमाल

रांची: एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा में नकल करवा कर अभ्यर्थियों को पास कराने की साजिश को बेहद ही शातिराना अंदाज में अंजाम दिया गया था. पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है कि इसके लिए रांची के पंडरा स्थित द फ्यूचरिस्टिक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर को पहले से ही चुन लिया गया था.

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि सेंटर में इंटरनेट सेवा के लिए दो तरह का ब्रॉड बैंड लगाया गया था. एक सेंटर में आने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए था, उसी ब्रॉडबैंड की स्पीड से सभी को एग्जाम देना था. लेकिन साजिश के तहत 10 कम्प्यूटर सेट में इंटरनेट के कनेक्शन के लिए एक दूसरा हाई स्पीड ब्रॉड बैंड का कनेक्शन लिया गया था. सभी दस सिस्टमों को हाई ब्रॉड बैंड से जोड़ कर उसका एक्सेस सॉल्वर गैंग को दे दिया गया था. यही वजह थी कि कम्प्यूटर के क्रशर अपने आप मूव होते रहे और सही उत्तर को केवल चुन रहे थे.

तेज इंटरनेट की वजह से आसानी से कंट्रोल हो रहा था सिस्टम

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि परीक्षा के दौरान वहां मौजूद जांच अधिकारी ने देखा कि 6 अभ्यर्थियों के कंप्यूटर स्क्रीन का क्रशर अपने आप ही चल रहा है. अभ्यर्थी सिर्फ कंप्यूटर को देख रहे थे और उनके प्रश्न पत्र अपने आप सॉल्व हो रहे थे.

सिटी एसपी के अनुसार, जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि सभी 6 कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस कहीं और से था. सॉल्वर गैंग वहीं से प्रश्न पत्रों को हल कर रहा था. प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने के लिए किसी दूसरे शहर में मास्टर कंप्यूटर को तैयार किया गया था. यही वजह है कि नकल कराने के लिए अलग से ब्रॉड बैंड इंस्टॉल कराया गया था.

आठ दिन पहले ही पहुंच चुका था सॉल्वर गैंग का सदस्य

जांच के क्रम में पता चला है कि परीक्षा से एक दिन पहले यानी आठ मई को सॉल्वर गैंग का कोडरमा निवासी विनोद कुमार पंडरा स्थित ओटीसी मैदान पहुंच चुका था. ओटीसी से एग्जाम सेंटर बिल्कुल नजदीक है. ऐसे में सभी अभ्यर्थियों (गिरफ्तार किए जा चुके) से विनोद मिला, उस दौरान उसके साथ गैंग के कई लोग शामिल थे.

गैंग के लोगों ने उन्हें बताया था कि एग्जामिनेशन सेंटर में पदस्थापित अधिकारी और कर्मचारी के साथ उनकी मिलीभगत है. एग्जाम सेंटर के लोगों से मिलकर प्रश्न पत्र को ऑनलाइन कंप्यूटर हैक कर सॉल्व कर दिया जाएगा. इस एवज में उन्हें मोटी रकम देनी होगी. इसके बाद सभी अभ्यर्थी पैसे देने को राजी हो गए.

अभ्यर्थियों के ऑरिजनल सर्टिफिकेट को कर लिया जब्त

गिरफ्तार अभ्यर्थियों ने पुलिस को बताया है कि सॉल्वर गैंग के विनोद समेत अन्य लोगों ने ओटीसी मैदान में हुई मुलाकात के दौरान उनसे उनका ऑरिजिनल सर्टिफिकेट ले लिया था, कहा था कि राशि देने के बाद ही उन्हें सर्टिफिकेट लौटाया जाएगा. अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि सॉल्वर गैंग के विनोद के अलावा कई अन्य लोगों ने अलग-अलग नंबर से उनसे संपर्क किया था. यह कहा था कि उन्हें परीक्षा में पास करा दिया जाएगा. इसके बाद ही उनसे राशि ली जाएगी.

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