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'स्पेशल बीटीसी 2004 प्रशिक्षण नियुक्ति तक मानदेय के हकदार हैं अभ्यर्थी', हाईकोर्ट ने रद्द किया सरकार का शुद्धिपत्र

इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Photo credit: ETV Bharat )