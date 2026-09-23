UPSSSC की परीक्षाओं में होगा आधार वेरिफिकेशन; 'मुन्नाभाई' नहीं दे पाएंगे दूसरे की जगह परीक्षा
UPSSSC की परीक्षाओं में पहले से ही पहचान और सुरक्षा को लेकर तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 11:17 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों का आधार सत्यापन कराने का फैसला किया है. इसके लिए अभ्यर्थियों को आधार कार्ड और बायोमीट्रिक डाटा अपडेट रखने के निर्देश दिए गए हैं. बायोमीट्रिक डाटा में फिंगर प्रिंट और आइरिस यानी आंखों की पुतली का स्कैन शामिल होगा.
आयोग के सचिव हरिकेश चौरसिया ने बताया कि निर्देश जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि भर्ती परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का आधार सत्यापन किया जाएगा. आयोग ने अभ्यर्थियों से कहा है कि वह सत्यापन के दौरान किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए अपना आधार और बायोमीट्रिक डाटा अपडेट करा लें.
मुन्नाभाई पर लगेगी लगाम: आधार सत्यापन की व्यवस्था का सबसे बड़ा असर परीक्षा में अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने आने वाले मुन्नाभाई पर पड़ सकता है. पहचान की पुष्टि के लिए आधार से जुड़ी जानकारी के साथ बायोमीट्रिक मिलान किया जाएगा. इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि परीक्षा केंद्र पर पहुंचा अभ्यर्थी वही है, जिसने भर्ती प्रक्रिया में आवेदन किया है या कोई और है.
UPSSSC की परीक्षाओं में पहले से ही पहचान और सुरक्षा को लेकर तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है. अगस्त 2026 में आयोजित सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा में भी अभ्यर्थियों के आधार प्रमाणीकरण, फेशियल रिकग्निशन और एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया था. परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की फोटो और आइरिस का बायोमेट्रिक लिया गया था और उसका पहले दर्ज बायोमेट्रिक से मिलान भी किया गया था.
लाखों अभ्यर्थियों पर पड़ेगा असर: UPSSSC की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) में हर साल बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं. PET में करीब 30 से 32 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं और आयोग इसके आधार पर विभिन्न समूह ‘ग’ पदों की भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाता है.
ऐसे में आधार सत्यापन की नई व्यवस्था का दायरा काफी बड़ा होगा. अभ्यर्थियों को खास तौर पर अपने आधार में दर्ज नाम, जन्मतिथि, फोटो और दूसरी जरूरी जानकारी जांच लेने की सलाह दी गई है.
UIDAI के मुताबिक आधार में फोटो, दसों उंगलियों के फिंगर प्रिंट और दोनों आंखों की आइरिस जैसी बायोमेट्रिक जानकारी दर्ज होती है. निर्धारित उम्र और परिस्थितियों में बायोमेट्रिक अपडेट की सुविधा भी उपलब्ध है.
इस नई व्यवस्था के बाद UPSSSC की भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थी की पहचान केवल एडमिट कार्ड और फोटो तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से भी की जाएगी. इसका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में फर्जीवाड़े और पहचान की गड़बड़ियों की गुंजाइश कम करना है.
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