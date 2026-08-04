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स्पोर्ट्स टीचर भर्ती को लेकर फूटा गुस्सा, शिक्षा मंत्री से मिले अभ्यर्थी

रामेश्वरी ने बताया कि व्यायाम शिक्षक का पद हटा दिया गया. हम उसकी मांग करने आए हैं. पहले तो 300 पद के लिए विज्ञापन निकला तो हम सभी तैयारी में जुट गए. फिर 154 पद की बात आई, लेकिन जब नोटिफिकेशन आया तो एक भी व्यायाम शिक्षक का पद नहीं है. मंत्री कहते हैं कि हमें खिलाने वाले नहीं पढ़ाने वाले शिक्षक चाहिए.

दुर्ग: प्रदेश भर से दुर्ग में जुटे और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से मिलने पहुंचे. शिक्षकों का आरोप है कि 3000 शिक्षकों की भर्ती में स्पोर्ट्स टीचर का एक भी पद शामिल नहीं किया गया है,जिससे हजारों प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है.

शिक्षा मंत्री से मिले अभ्यर्थी

रामेश्वरी कहती हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 में यह लागू कर दिया है कि प्रायमरी लेवल से फिजिकल एजुकेशन जरूरी है, बुक भी प्रोवाइड कर दिए हैं. लेकिन व्यायाम शिक्षक ही नहीं हैं. छत्तीसगढ़ से कॉमनवेल्थ गेम में केवल ज्ञानेश्वरी यादव ने ही मेडल लाया है. लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह मेडल कैसे मिला. मेडल लाने के लिए क्या जरूरी है, इसको भी समझना होगा, इसका कोई समाधान नहीं है. हमारा बेस लेवल ही खराब है. स्कूल में कॉलेज में स्पोर्ट्स ऑफिसर की कमी है. हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में हर साल व्यायाम शिक्षक का पद निकले.

साल 2019 में 700 पोस्ट आई थी, तब से कोई पोस्ट नहीं आई है. हम सात साल से इंतजार कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि व्यायाम शिक्षक की भर्ती हो. सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है. हम 2023 से सुन रहे हैं कि जल्दी वैकेंसी आएगी लेकिन अबतक कोई वैकेंसी नहीं निकली है: रामेश्वरी, अभ्यर्थी

2019 में हुई थी व्यायाम शिक्षकों की भर्ती

व्यायाम शिक्षक के पदों पर अंतिम भर्ती वर्ष 2019 में हुई थी. इसके बाद अब तक कोई नई भर्ती नहीं निकाली गई. साल 2023 से लगातार सिर्फ आश्वासन मिल रहा है. शिक्षा मंत्री ने मुलाकात के दौरान 2027 में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का भरोसा दिया, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि वे अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन चाहते हैं.

हम व्यायाम शिक्षक भर्ती की मांग के लिए आए हैं. अभी 3000 शिक्षक की भर्ती निकली है, लेकिन व्यायाम शिक्षक की एक भी वैकेंसी नहीं है. केवल हायर एजुकेशन में व्यायाम शिक्षक का पद है, जबकि नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भी पद होना चाहिए. हमें सिर्फ भर्ती आने का आश्वासन दिया जा रहा है: धरेंद्र साहू, अभ्यर्थी

प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी

स्पोर्ट्स टीचरों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो वे प्रदेशव्यापी आंदोलन करने को मजबूर होंगे. उनका कहना है कि पिछले छह महीनों से वे लगातार विभाग और मंत्रालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है.

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