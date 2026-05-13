एसआई भर्ती 2021: पुन: परीक्षा में पूर्व एग्जाम में आरोपी अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा एप्लीकेशन एडिट का अवसर
पूर्व में भरे गए आवेदन पत्रों में आवश्यक सुधार और अपडेट की प्रक्रिया 16 से 30 मई, 2026 तक चलेगी.
Published : May 13, 2026 at 7:23 PM IST
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग के फुल कमीशन की बैठक में एसआई भर्ती–2021 की परीक्षा के दौरान पेपर लीक के आरोपियों को लेकर निर्णय लिया गया है. 20 सिंतबर, 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा के अन्तर्गत एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक, डमी कैंडिडेट और अनुचित साधनों के उपयोग में संलिप्त अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन अपडेट करने का अवसर नहीं दिया जाएगा.
आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों के विरूद्ध एसआई भर्ती परीक्षा-2021 की शुचिता भंग करने के संबंध में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. उन्हें 16 मई से शुरू होने वाली एप्लीकेशन अपडेट प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. ऐसे प्रकरण के तथ्यों का सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन करते हुए प्रत्येक प्रकरण पर विधिसम्मत निर्णय लिया जाकर ही परीक्षा आयोजन से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों को पृथक से सूचित किया जाएगा.
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16 मई से आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया होगी शुरू: मेहता ने बताया कि अभ्यर्थियों को उनके पूर्व में भरे गए आवेदन पत्रों में आवश्यक सुधार और अपडेट करने का अवसर दिया जा रहा है. संशोधन की प्रक्रिया 16 से 30 मई, 2026 तक चलेगी. जिसमें अभ्यर्थी जानकारियों में बदलाव भी कर सकेंगे. मसलन मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस के अलावा पत्राचार के पते में संशोधन भी कर पाएंगे. उन्होंने बताया कि दोबारा हो रही परीक्षा में केवल वही 3 लाख 83 हजार 97 अभ्यर्थी बैठ पाएंगे, जो पूर्व में आयोजित लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में शामिल हुए थे. इस परीक्षा में नए आवेदकों को अवसर नहीं दिया जाएगा.