तीन बच्चों का पिता होना महंगा पड़ा विश्वनाथ सरदार को, नामांकन हुआ रद्द

पाकुड़ नगर परिषद चुनाव को लेकर हुई स्क्रूटनी में तीन प्रत्याशियों का नामांकन प्रपत्र अस्वीकृत किया गया है. जिसमें एक मामले की चर्चा काफी है.

Nomination canceled in Pakur
विश्वनाथ सरदार. (फोटो-ईटीवी भारत)
Published : February 5, 2026 at 9:44 PM IST

पाकुड़: नगर परिषद चुनाव को लेकर पर्चा दाखिल करने की प्रक्रिया के बाद गुरुवार को नामांकन प्रपत्रों की स्क्रूटनी हुई. जिसमें वार्ड नंबर 8 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी विश्वनाथ सरदार समेत तीन प्रत्याशियों का नामांकन अस्वीकृत किया गया है. विश्वनाथ सरदार का नामांकन अस्वीकृत होने की वजह तीन बच्चों का पिता होना है. निर्वाची पदाधिकारी कुमार अभिषेक ने स्क्रूटनी के बाद नामांकन अस्वीकृत किया है.

निर्वाची पदाधिकारी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के आलोक में यह फैसला लिया है. नामांकन प्रपत्र के अस्वीकृत होने की वजह यह रही कि विश्वनाथ सरदार द्वारा शपथ पत्र में तीन बच्चों के पिता होने की जानकारी दी गई थी.

दो अन्य प्रत्याशियों का भी नामांकन अस्वीकृत

गुरुवार को हुई स्क्रूटनी के दौरान वार्ड पार्षद पद के दो प्रत्याशी सतीश अग्रवाल और पूनम देवी का भी नामांकन प्रपत्र जाति प्रमाण सहित कई आवश्यक दस्तावेजों के नहीं होने के कारण अस्वीकृत किया गया है. स्क्रूटनी में अध्यक्ष पद के सभी 10 प्रत्याशियों के अलावा 92 वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशियों का नामांकन प्रपत्र स्वीकृत हुआ है. आगामी 6 फरवरी को राज्य निर्वाचन आयोग ने नाम वापसी की तिथि मुकर्रर की है.

Nomination canceled in Pakur
पाकुड़ नगर परिषद कार्यालय. (फोटो-ईटीवी भारत)

राज्य निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन का अनुपालन

यहां उल्लेखनीय है कि 2013 को कटऑफ डेट मानते हुए दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया था. राज्य निर्वाचन आयोग ने दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को नगर निकाय चुनाव में नहीं लड़े जाने को लेकर गाइडलाइन भी जारी किया था. तीन वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी के नामांकन रद्द होने की जानकारी जिला जनसंपर्क कार्यालय से दी गई है.

