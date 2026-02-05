ETV Bharat / state

तीन बच्चों का पिता होना महंगा पड़ा विश्वनाथ सरदार को, नामांकन हुआ रद्द

पाकुड़: नगर परिषद चुनाव को लेकर पर्चा दाखिल करने की प्रक्रिया के बाद गुरुवार को नामांकन प्रपत्रों की स्क्रूटनी हुई. जिसमें वार्ड नंबर 8 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी विश्वनाथ सरदार समेत तीन प्रत्याशियों का नामांकन अस्वीकृत किया गया है. विश्वनाथ सरदार का नामांकन अस्वीकृत होने की वजह तीन बच्चों का पिता होना है. निर्वाची पदाधिकारी कुमार अभिषेक ने स्क्रूटनी के बाद नामांकन अस्वीकृत किया है.

निर्वाची पदाधिकारी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के आलोक में यह फैसला लिया है. नामांकन प्रपत्र के अस्वीकृत होने की वजह यह रही कि विश्वनाथ सरदार द्वारा शपथ पत्र में तीन बच्चों के पिता होने की जानकारी दी गई थी.

दो अन्य प्रत्याशियों का भी नामांकन अस्वीकृत

गुरुवार को हुई स्क्रूटनी के दौरान वार्ड पार्षद पद के दो प्रत्याशी सतीश अग्रवाल और पूनम देवी का भी नामांकन प्रपत्र जाति प्रमाण सहित कई आवश्यक दस्तावेजों के नहीं होने के कारण अस्वीकृत किया गया है. स्क्रूटनी में अध्यक्ष पद के सभी 10 प्रत्याशियों के अलावा 92 वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशियों का नामांकन प्रपत्र स्वीकृत हुआ है. आगामी 6 फरवरी को राज्य निर्वाचन आयोग ने नाम वापसी की तिथि मुकर्रर की है.