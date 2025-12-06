ETV Bharat / state

रेलवे भर्ती परीक्षा में बैठाया सॉल्वर; फिरोजाबाद के 2 आरोपी गिरफ्तार, जाली दस्तावेज भी बरामद

पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; Police )

फिरोजाबाद : रेलवे भर्ती परीक्षा में अपनी जगह सॉल्वर बैठाने और दस्तावेजों की हेराफेरी में पुलिस ने फिरोदाबाद को दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया. बायोमेट्रिक से मामला सामने आने के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस ने शनिवार को परीक्षार्थी और सॉल्वर दोनों को गिरफ्तार कर लिया. उनके कब्जे से जाली दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं. थानाध्यक्ष लाइनपार रमित कुमार आर्य ने बताया कि रेलवे भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े की एक एफआईआर दर्ज हुई थी. मामला परीक्षा में सॉल्वर बैठाने का था. रेलवे के अधिकारियों की ओर से केस दर्ज कराया गया था. बायोमेट्रिक के दौरान पकड़ा गया था मामला : थानाध्यक्ष ने बताया कि मटसेना इलाके के दतावली निवासी अमन पुत्र सुभाष ने यहीं के रहने वाले (दतावली) शिवालय पुत्र महेश बाबू के स्थान पर रेलवे की परीक्षा दी थी. इसके लिए उसने फर्जी दस्तावेज भी तैयार किए थे. बायोमेट्रिक से मिलान करने के बाद यह मामला पकड़ में आया. इसके बाद लाइनपार थाने में दोनों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ.