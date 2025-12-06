ETV Bharat / state

रेलवे भर्ती परीक्षा में बैठाया सॉल्वर; फिरोजाबाद के 2 आरोपी गिरफ्तार, जाली दस्तावेज भी बरामद

बायोमेट्रिक से मिलान करने के दौरान पकड़ा गया मामला, रेलवे के अधिकारियों ने दर्ज कराया था मुकदमा.

पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 8:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद : रेलवे भर्ती परीक्षा में अपनी जगह सॉल्वर बैठाने और दस्तावेजों की हेराफेरी में पुलिस ने फिरोदाबाद को दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया. बायोमेट्रिक से मामला सामने आने के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस ने शनिवार को परीक्षार्थी और सॉल्वर दोनों को गिरफ्तार कर लिया. उनके कब्जे से जाली दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं.

थानाध्यक्ष लाइनपार रमित कुमार आर्य ने बताया कि रेलवे भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े की एक एफआईआर दर्ज हुई थी. मामला परीक्षा में सॉल्वर बैठाने का था. रेलवे के अधिकारियों की ओर से केस दर्ज कराया गया था.

बायोमेट्रिक के दौरान पकड़ा गया था मामला : थानाध्यक्ष ने बताया कि मटसेना इलाके के दतावली निवासी अमन पुत्र सुभाष ने यहीं के रहने वाले (दतावली) शिवालय पुत्र महेश बाबू के स्थान पर रेलवे की परीक्षा दी थी. इसके लिए उसने फर्जी दस्तावेज भी तैयार किए थे. बायोमेट्रिक से मिलान करने के बाद यह मामला पकड़ में आया. इसके बाद लाइनपार थाने में दोनों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ.

आधार कार्ड-पैनकार्ड समेत अन्य चीजें बरामद : थानाध्यक्ष लाइनपार ने बताया कि जिले में एसएसपी के निर्देश पर वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में शिवालय और अमन दोनों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के कब्जे से 5 आधार कार्ड, 3 एटीएम कार्ड, पैनकार्ड, पासबुक, पासपोर्ट साइज के फोटो, हाईस्कूल की मार्कशीट, रेलवे भर्ती बोर्ड का रजिस्ट्रेशन पत्र, रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवार प्रति एक्नॉलिज्मेंट स्लिप बरामद की गई.

इसके अलावा एक लाख 53 हजार की नकदी और एक कार भी बरामद की गई है. दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है. वहीं इससे पहले भी परीक्षाओं में इस तरह की गड़बड़ी करने के मामले सामने आ चुके हैं.

लखनऊ में पकड़ा गया था गिरोह : अक्टूबर में लखनऊ पुलिस ने सॉल्वर गैंग गिरोह का पर्दाफाश किया था. बिजनौर के बीआर परीक्षा केंद्र पर 5 अक्टूबर को आईबीपीएस क्लर्क परीक्षा 2025 में दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंचे मुन्ना भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार आरोपी द्वारा पूछताछ के दौरान दी गई जानकारी के आधार पुलिस ने गिरोह के 8 सदस्यों को भी पकड़ा था. सरगना आनन्द कुमार यूपी ग्रामीण बैंक संभल में असिस्टेंट मैनेजर था.

यह भी पढ़ें : यूपी ग्रामीण बैंक का असिस्टेंट मैनेजर चला रहा था सॉल्वर गैंग, 5 लाख रुपये में करते थे डील, लखनऊ में 9 सदस्य गिरफ्तार

TAGGED:

RAILWAY EXAM SOLVER
FIROZABAD 2 ACCUSED ARRESTED
FORGED DOCUMENTS RECOVERED
रेलवे भर्ती परीक्षा सॉल्वर एक्शन
RAILWAY RECRUITMENT EXAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.