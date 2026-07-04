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एक चेहरा, दो नाम! TET परीक्षा में बायोमेट्रिक मशीन ने ऐसे खोली फर्जीवाड़े की पोल

एक चेहरा, दो नाम! TET परीक्षा में बायोमेट्रिक मशीन ने ऐसे खोली फर्जीवाड़े की पोल ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली : उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के दौरान हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां साहू गोपीनाथ कॉलेज परीक्षा केंद्र पर बायोमैट्रिक जांच में एक ऐसा अभ्यर्थी पकड़ा गया, जिसने दो अलग-अलग नाम और जन्मतिथियों के सहारे परीक्षा देने की कोशिश की. शुरुआती जांच में सामने आया कि जब TET परीक्षा में उम्र सीमा आड़े आई तो उसने अपना नाम और जन्मतिथि तक बदलवा ली थी.

जानकारी के मुताबिक, साहू गोपीनाथ कॉलेज में TET परीक्षा चल रही थी. इसी दौरान बायोमैट्रिक सत्यापन में एक अभ्यर्थी की पहचान संदिग्ध मिली. जांच आगे बढ़ी तो एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होने लगे. युवक मूल रूप से फर्रुखाबाद का रहने वाला है. पहले वह आदेश कुमार नाम से परीक्षाएं देता था, लेकिन इस नाम से वह TET के लिए ओवरएज हो चुका था. इसके बाद उसने अपना नाम और जन्मतिथि बदलकर मनोज कुमार कर ली, ताकि दोबारा परीक्षा दे सके.

दो बार नाम, चार बार जन्मतिथि में बदलाव

जांच में यह भी सामने आया कि आधार कार्ड में उसने दो बार नाम बदलवाया, जबकि चार बार जन्मतिथि में बदलाव कराया. इतना ही नहीं, मनोज कुमार के नाम से बीएड की डिग्री हासिल की गई, जबकि आदेश कुमार के नाम से हाईस्कूल के दस्तावेज मिले हैं. बायोमैट्रिक जांच में पूरा मामला पकड़ में आने के बाद परीक्षा केंद्र प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को सूचना दी. अब जांच इस बात की भी की जा रही है कि कहीं आरोपी ने इसी तरह अलग-अलग नाम और दस्तावेजों के सहारे दूसरी सरकारी परीक्षाएं भी तो नहीं दी है.

दो अलग-अलग जन्मतिथि