मजबूत हौसला और तनावमुक्त मन, आसान बनाएगा कैंसर का ट्रीटमेंट, दवाओं के साथ 'दिमागी ताकत' भी जरूरी
मानसिक तनाव छोड़ेगा साथ तो 10% बेहतर होगा कैंसर का इलाज, कैंसर मरीजों के लिए संजीवनी है मानसिक शांति!
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 8:56 AM IST|
Updated : August 6, 2026 at 9:23 AM IST
लखनऊ: कैंसर का नाम सुनते ही मरीज और उसका परिवार सदमे में चला जाता है. इलाज की लंबी प्रक्रिया, कीमोथेरेपी का डर, आर्थिक बोझ और भविष्य की चिंता, कई मरीजों को अवसाद, घबराहट और एंजाइटी की ओर ले जाती है. कैंसर के इलाज में सिर्फ दवाइयां ही नहीं, बल्कि मरीज की मानसिक स्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. राज किशोर के संपादन के साथ पेश है संवाददाता प्रशांत मिश्र की खास रिपोर्ट.
तनावमुक्त मन, कैंसर से जंग होगी आसान: जब किसी व्यक्ति को पहली बार यह पता चलता है कि उसे कैंसर है, तो उसके मन में सबसे पहले मौत का डर, परिवार की चिंता और भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है. यही स्थिति धीरे-धीरे तनाव, एंजाइटी और डिप्रेशन का रूप ले लेती है. कई मरीज इलाज शुरू होने से पहले ही उम्मीद छोड़ने लगते हैं. उन्हें लगता है कि अब उनका जीवन सामान्य नहीं हो पाएगा. यही सोच इलाज को प्रभावित करती है. डॉक्टरों का मानना है कि मजबूत हौसला और शांत दिमाग, कैंसर के ट्रीटमेंट को मददगार साबित होता है. यदि मरीज तनाव, अवसाद और एंजाइटी से दूर रहे तो उस पर इलाज का असर बेहतर होता है और रिकवरी रेट करीब 10 प्रतिशत तक बढ़ सकता है.
आज कैंसर के इलाज में मनोचिकित्सकों की भूमिका लगातार बढ़ रही है, क्योंकि यह समझा जा चुका है कि मरीज का मानसिक स्वास्थ्य भी उपचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.अध्ययनों और चिकित्सकीय अनुभव के आधार पर यह माना जाता है कि यदि मरीज तनाव और एंजाइटी से बाहर रहे तो रिकवरी रेट करीब 10 प्रतिशत तक बेहतर हो सकता है.- डॉ. अभिनव तिवारी, मनोचिकित्सक, कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान, लखनऊ
उम्मीद है इलाज का हिस्सा: कैंसर के इलाज में मरीज की मानसिक स्थिति पर भी लगातार नजर रखी जाती है. सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि यदि इलाज के दौरान मरीज मानसिक रूप से स्थिर और सकारात्मक रहता है, तो दवाइयों का असर बेहतर होता है. ईटीवी भारत से बातचीत में डॉक्टर अभिनव तिवारी ने बताया कि, पहले कैंसर के इलाज का पूरा फोकस सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी पर होता था लेकिन अब बड़े कैंसर संस्थानों में मनोचिकित्सक भी उपचार टीम का अहम हिस्सा बन चुके हैं. मरीजों को उम्मीद के सहारे तनाव से बाहर लाने की कोशिश की जाती है.
यदि कैंसर की पहचान शुरुआती चरण में हो जाए तो करीब 50 प्रतिशत मरीज पूरी तरह ठीक हो सकते हैं. लेकिन समस्या यह है कि बड़ी संख्या में लोग देर से अस्पताल पहुंचते हैं. जागरूकता की कमी और बीमारी को छिपाने की प्रवृत्ति के कारण कई मरीज तीसरे या चौथे चरण में इलाज शुरू कराते हैं.- प्रो. डॉ. मदन लाल ब्रह्म भट्ट, निदेशक, कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान, लखनऊ
काउंसिलिंग के साथ दवा की मदद: कई बार यदि काउंसलिंग के बाद भी मरीज की मानसिक स्थिति में सुधार नहीं होता, लगातार घबराहट बनी रहती है, नींद नहीं आती या डिप्रेशन गहरा जाता है, तो मनोचिकित्सक दवाइयों की मदद भी लेते हैं. ऐसी दवाइयों का उद्देश्य मरीज को बेहतर नींद दिलाना, तनाव कम करना और मानसिक संतुलन बनाए रखना होता है, ताकि वह कैंसर के इलाज को बेहतर तरीके से सहन कर सके.
यूपी में कैंसर मरीजों की संख्या: कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान के निदेशक प्रो. डॉ. मदन लाल ब्रह्म भट्ट के अनुसार, प्रदेश में हर साल करीब ढाई लाख नए कैंसर मरीज सामने आते हैं, जबकि पुराने मरीजों की संख्या लगभग आठ लाख तक पहुंच चुकी है. उनका कहना है कि प्रदेश में सबसे अधिक मुंह और गले के कैंसर के मरीज आते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह तंबाकू और धूम्रपान है. वहीं महिलाओं में स्तन और बच्चेदानी का कैंसर सबसे अधिक देखा जाता है.
दुनिया और भारत में डरावने आंकड़े: विश्व स्वास्थ्य संगठन की संस्था IARC का अनुमान है कि दुनिया में हर साल करीब दो करोड़ नए कैंसर मरीज सामने आते हैं. वर्ष 2050 तक यह संख्या बढ़कर 3.5 करोड़ प्रति वर्ष हो सकती है. भारत में हर साल करीब 15 लाख नए मरीज मिलते हैं और लगभग 9 लाख लोगों की मौत कैंसर से होती है. देश में होने वाली कुल मौतों में करीब 10 प्रतिशत मौतों की वजह कैंसर है. विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 से 2040 के बीच कैंसर के मामलों में करीब 40 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है.
बदलती जीवनशैली बड़ी वजह: तंबाकू, धूम्रपान और शराब का सेवन कैंसर को बढ़ावा देता है. तंबाकू तो सबसे बड़ा दुश्मन है. हर तीसरा मरीज इसकी वजह से कैंसर का शिकार हो रहा है. गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद लंबे समय तक शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं. धीरे-धीरे यही बदलाव कैंसर का रूप ले लेते हैं. इसके अलावा रहन-सहन और खान पान का तरीका भी कैंसर को पनाह दे रहा है. पहले अक्सर कैंसर को उम्रदराज लोगों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब युवाओं में भी इसके मामले बढ़ रहे हैं. इसकी बड़ी वजह बदलती जीवनशैली है.
आज बड़ी संख्या में लोग घंटों बैठकर काम करते हैं, शारीरिक मेहनत कम हो गई है. जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड का सेवन बढ़ा है, फल और हरी सब्जियों की जगह फास्ट फूड ने ले ली है. पर्याप्त नींद न लेना, तनाव और मोटापा भी कैंसर का खतरा बढ़ा रहे हैं- प्रो. डॉ. मदन लाल ब्रह्म भट्ट, निदेशक, कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान, लखनऊ
सरकार से मदद का प्रावधान: महंगे इलाज को देखते हुए सरकार आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों की सहायता कर रही है. मुख्यमंत्री राहत कोष से गंभीर मरीजों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है. वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र मरीजों को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है.
सेवन में सतर्कता जरूरी: विशेषज्ञों का कहना है कि कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है, यदि लोग तंबाकू और धूम्रपान से दूरी बनाए रखें, संतुलित भोजन करें, नियमित व्यायाम करें, शराब का सेवन न करें और शरीर में किसी भी असामान्य बदलाव पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.
कैंसर के इलाज का भविष्य केवल नई दवाइयों और आधुनिक मशीनों में नहीं, बल्कि समग्र उपचार (Holistic Care) में है. शरीर के साथ-साथ मरीज के मन का भी उतना ही ध्यान रखा जाए. यही सोच मरीज की रिकवरी को बेहतर बना सकती है और उसे सामान्य जीवन की ओर लौटने में मदद कर सकती है. हमेशा याद रखिए, कैंसर से जीत होगी आसान, जब तनावमुक्त रहेगा आपका जहान.
( डिस्कलेमर: डॉक्टर से बातचीत पर आधारित रिपोर्ट है. ऐसी समस्या होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें)
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