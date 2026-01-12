ETV Bharat / state

हिमकेयर कार्ड पर IGMC में कैंसर मरीजों को नहीं मिल रही दवा, एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर भटक रहे पेशेंट

शिमला: हिमाचल सरकार की महत्वाकांक्षी हिमकेयर योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान है. इसके सहारे कई गरीब मरीजों को इलाज और दवाइयां मिल रही है. इस योजना के सहारे आज भी कई मरीज सुख की सांस ले पा रहे हैं, लेकिन इस योजना को लेकर समय समय पर कई तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं. इसकी एक बानगी शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) में देखने को मिली, जहां कैंसर जैसे गंभीर रोग से जूझ रहे मरीज दवाओं के लिए अस्पताल के गलियारों में भटकते नजर आए.

रोहड़ू के बलवंत सिंह पिछले कई वर्षों से कैंसर से लड़ रहे हैं. उनका इलाज साल 2019 से IGMC शिमला में चल रहा है. इस दौरान उनके तीन बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं. बलवंत सिंह बताते हैं कि अब तक उन्हें हिमकेयर कार्ड के जरिए दवाएं और इलाज मिलता रहा, लेकिन इस बार मुझे दवाइयां नहीं मिल पाई. अलग है. IGMC परिसर में बलवंत सिंह को कभी दवा काउंटर पर, कभी अलग-अलग विभागों में पूछताछ करते देखा गया. हर जगह से उन्हें एक ही जवाब मिला 'दवा अभी उपलब्ध नहीं है.'

बलवंत सिंह का कहना है, 'मैं हर बार की तरह इस बार भी दवा लेने IGMC आया था. पिछले महीने तक मुझे हिमकेयर कार्ड पर दवा मिलती रही, लेकिन इस बार अस्पताल में कहा गया कि सरकार ने पीछे से दवाएं बंद कर दी हैं. कोई साफ जवाब नहीं दे रहा है. बाहर की मेडिकल स्टोर के चक्कर लगाने पड़े. वहां दवाओं की कीमत पूछी तो वही दवा 12 हजार रुपये की बताई गई. मैं एक गरीब आदमी हूं. मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हर बार 10–12 हजार की दवा बाहर से खरीद सकूं. अगर हिमकेयर में भी दवा नहीं मिलेगी तो गरीब मरीज कहां जाएगा?'

अकेले नहीं, कई मरीज झेल रहे परेशानी

बलवंत सिंह अकेले ऐसे मरीज नहीं हैं. अमरावती देवी, जो खुद भी कैंसर से पीड़ित हैं, वो भी दवाइयों के लिए अस्पताल में भटकती रहीं. उन्होंने कहा कि 'हम पिछले लंबे समय से हिमकेयर कार्ड के जरिए इलाज और दवाएं लेते आ रहे हैं, लेकिन अब अस्पताल में कहा जा रहा है कि हिमकेयर कार्ड पर दवा उपलब्ध नहीं है. कैंसर जैसी बीमारी में दवा एक दिन भी रुक जाए तो मरीज की हालत बिगड़ सकती है. हम रोज-रोज अस्पताल आकर अपमानित महसूस करते हैं. जवाब सिर्फ इतना मिलता है कि दवा नहीं है. बाहर से दवाइयां बहुत महंगी मिलती हैं.'

MS IGMC ने क्या कहा?