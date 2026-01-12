ETV Bharat / state

हिमकेयर कार्ड पर IGMC में कैंसर मरीजों को नहीं मिल रही दवा, एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर भटक रहे पेशेंट

IGMC कैंसर के मरीज दवाओं के लिए अस्पताल में भटकते नजर आए. हिमकेयर कार्ड से उन्हें दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं.

दवा के लिए अस्पताल में भटक रहे मरीज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 5:03 PM IST

शिमला: हिमाचल सरकार की महत्वाकांक्षी हिमकेयर योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान है. इसके सहारे कई गरीब मरीजों को इलाज और दवाइयां मिल रही है. इस योजना के सहारे आज भी कई मरीज सुख की सांस ले पा रहे हैं, लेकिन इस योजना को लेकर समय समय पर कई तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं. इसकी एक बानगी शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) में देखने को मिली, जहां कैंसर जैसे गंभीर रोग से जूझ रहे मरीज दवाओं के लिए अस्पताल के गलियारों में भटकते नजर आए.

रोहड़ू के बलवंत सिंह पिछले कई वर्षों से कैंसर से लड़ रहे हैं. उनका इलाज साल 2019 से IGMC शिमला में चल रहा है. इस दौरान उनके तीन बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं. बलवंत सिंह बताते हैं कि अब तक उन्हें हिमकेयर कार्ड के जरिए दवाएं और इलाज मिलता रहा, लेकिन इस बार मुझे दवाइयां नहीं मिल पाई. अलग है. IGMC परिसर में बलवंत सिंह को कभी दवा काउंटर पर, कभी अलग-अलग विभागों में पूछताछ करते देखा गया. हर जगह से उन्हें एक ही जवाब मिला 'दवा अभी उपलब्ध नहीं है.'

बलवंत सिंह का कहना है, 'मैं हर बार की तरह इस बार भी दवा लेने IGMC आया था. पिछले महीने तक मुझे हिमकेयर कार्ड पर दवा मिलती रही, लेकिन इस बार अस्पताल में कहा गया कि सरकार ने पीछे से दवाएं बंद कर दी हैं. कोई साफ जवाब नहीं दे रहा है. बाहर की मेडिकल स्टोर के चक्कर लगाने पड़े. वहां दवाओं की कीमत पूछी तो वही दवा 12 हजार रुपये की बताई गई. मैं एक गरीब आदमी हूं. मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हर बार 10–12 हजार की दवा बाहर से खरीद सकूं. अगर हिमकेयर में भी दवा नहीं मिलेगी तो गरीब मरीज कहां जाएगा?'

अकेले नहीं, कई मरीज झेल रहे परेशानी

बलवंत सिंह अकेले ऐसे मरीज नहीं हैं. अमरावती देवी, जो खुद भी कैंसर से पीड़ित हैं, वो भी दवाइयों के लिए अस्पताल में भटकती रहीं. उन्होंने कहा कि 'हम पिछले लंबे समय से हिमकेयर कार्ड के जरिए इलाज और दवाएं लेते आ रहे हैं, लेकिन अब अस्पताल में कहा जा रहा है कि हिमकेयर कार्ड पर दवा उपलब्ध नहीं है. कैंसर जैसी बीमारी में दवा एक दिन भी रुक जाए तो मरीज की हालत बिगड़ सकती है. हम रोज-रोज अस्पताल आकर अपमानित महसूस करते हैं. जवाब सिर्फ इतना मिलता है कि दवा नहीं है. बाहर से दवाइयां बहुत महंगी मिलती हैं.'

MS IGMC ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर जब IGMC के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट (MS) राहुल राव से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि 'हिमकेयर योजना के तहत दवाएं बंद नहीं की गई हैं. फिलहाल पीछे से सप्लाई में रुकावट आई है, जिसकी वजह से कुछ दवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं. सप्लाई बहाल होते ही दवाएं फिर से उपलब्ध करवा दी जाएंगी.' हालांकि सवाल यह उठता है कि जब सप्लाई रुकी है, तो मरीजों को इसकी पूर्व जानकारी क्यों नहीं दी गई, और सबसे अहम बात तब तक मरीज क्या करें?

गरीब मरीजों पर दोहरी मार

हिमकेयर योजना खासतौर पर गरीब, जरूरतमंद, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लोगों के लिए बनाई गई है. ऐसे में अगर इसी योजना में दवाएं नहीं मिलेंगी, तो यह वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा. कैंसर जैसी बीमारी में इलाज पहले ही महंगा होता है. ऊपर से अगर सरकारी अस्पतालों में दवाएं न मिलें, तो मरीजों के सामने दो ही रास्ते बचते हैं या तो इलाज बीच में छोड़ दें,या कर्ज लेकर बाहर से दवाएं खरीदें.

क्या है हिमकेयर योजना?

  • हिमकेयर योजना हिमाचल प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना है. इस योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर इलाज की सुविधा देना है.
  • इस योजना के तहत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है.
  • हिमकेयर कार्ड बनवाने के बाद मरीज सरकारी और पंजीकृत निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज, दवाइयां और जांच करवा सकते हैं.
  • यह योजना विशेष रूप से गरीब परिवारों, वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए है.
  • कार्ड बनवाने के लिए तय समय अवधि में नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में आवेदन करना होता है.

