कैंसर का हॉटस्पॉट बना नूंह का फलेंडी गांव, एक और युवक की मौत से मचा हड़कंप, ग्रामीण बोले- "सफाई के नाम पर हुई खानापूर्ति"

नूंह: नूंह जिले के फलेंडी गांव में कैंसर का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. गांव में कैंसर से एक और युवक की मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों में भय और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहे हैं. मरने वाले युवक का नाम यूनुस (35 साल) है. यूनुस के मौत के बाद गांव में शोक का माहौल है. परिवार के चार छोटे बच्चे हैं, जिनमें दो बेटियां भी है. मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है.

दर्जनों की हुई अब तक कैंसर से मौत: ग्रामीणों की मानें तो पिछले कुछ वर्षों में दो दर्जन से अधिक लोगों की मौत कैंसर के कारण हो चुकी है. मौजूदा समय में कई लोग कैंसर से जूझ रहे हैं. ग्रामीणों ने बताया कि 29 अक्टूबर को डीसी नूंह के रात्रि ठहराव के दौरान इदरीश खान नामक ग्रामीण ने यह मुद्दा उठाया था. उन्होंने कहा था कि गांव में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है और गंदगी के ढेर बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं.

नूंह फलेंडी गांव में एक और युवक की कैंसर से मौत (ETV Bharat)

ग्रामीणों में आक्रोश: इस मौत के बाद सरपंच सहित ग्रामीण आक्रोश में हैं. मृतक के पिता ने कहा कि मरे बेटे को कैंसर ने छीन लिया है. उसके चार बच्चे हैं, दो बेटियां शादी की उम्र की हैं. अब उनके भविष्य का क्या होगा? हम सरकार से मदद की मांग करते हैं." ग्रामीम इदरीश ने कहा कि “डीसी साहब के ठहराव के दौरान हमने साफ-सफाई और जांच कैंप की मांग रखी थी. टीम आई जरूर, लेकिन सिर्फ खानापूर्ति हुई. न तो सफाई हुई, न कोई ठोस जांच. गांव आज भी गंदगी में डूबा है.” वहीं, ग्रामीण सलीम अहमद ने कहा कि “हमारे गांव में पिछले कुछ सालों में कैंसर से 20 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं. सरकार ने न तो वजह पता लगाई और न ही बचाव के उपाय किए। अब हर कोई डरा हुआ है कि अगला नंबर कहीं उसका न आ जाए."