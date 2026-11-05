कैंसर का इलाज बना चुनौती, दवाओं का खर्च ऐसा की जमा पूंजी से लेकर घर तक बिक रहा
कैंसर में इस्तेमाल होने वाला 8 हजार का इंजेक्शन 60 हजार में, मरीज का सालाना खर्च औसतन 3.31 लाख रुपये तक. रिपोर्ट विश्वास चतुर्वेदी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 6:27 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 6:43 PM IST
भोपाल: कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ना मरीज के लिए जितना मुश्किल है, उससे कहीं बड़ी चुनौती उनके परिवारों के सामने इलाज का खर्च उठाना बन गया है. दरअसल, कीमोथेरेपी के इंजेक्शन, इम्यूनोथेरेपी, महंगी दवाएं और बार-बार होने वाली जांच परिवारों की वर्षों की जमा पूंजी खत्म कर रही हैं. कई परिवार इलाज जारी रखने के लिए कर्ज लेने, जमीन बेचने और रिश्तेदारों से आर्थिक मदद मांगने को मजबूर हो जाते हैं. वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली कई दवाओं के जेनेरिक विकल्प ब्रांडेड दवाओं की तुलना में बेहद कम कीमत पर उपलब्ध हैं. एक ही साल्ट और समान डोज की दवाओं की कीमतों में कई गुना अंतर है.
दवाओं पर हो रहा 45 प्रतिशत खर्च
बता दें कि देश के सात बड़े कैंसर अस्पतालों में 12,148 मरीजों पर किए गए एक अध्ययन में इलाज के आर्थिक बोझ की गंभीर तस्वीर सामने आई है. इसके अनुसार एक कैंसर मरीज का सालाना औसत प्रत्यक्ष चिकित्सा खर्च 3,31,177 रुपये आंका गया. वहीं, अस्पताल में भर्ती होने पर एक बार में औसतन 39,085 रुपये और ओपीडी के एक परामर्श पर 8,053 रुपये खर्च होना बताया गया है. इस अध्ययन में अस्पताल में भर्ती मरीजों के कुल प्रत्यक्ष खर्च में दवाओं की हिस्सेदारी 45 फीसदी बताई गई है. वहीं ओपीडी उपचार में जांच पर 36.4 फीसदी खर्च हुआ.
एक ही दवा के दाम में कई गुना अंतर
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की आधिकारिक उत्पाद सूची में कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली कई दवाओं की कीमतों और प्रमुख ब्रांडों के औसत एमआरपी की तुलना की गई है. इसमें अंतर चौंकाने वाला है. उदाहरण के तौर पर डाक्सोरूबिसिन 50 एमजी इंजेक्शन जन औषधि में 150 से 300 रुपये के आसपास उपलब्ध है, जबकि प्रमुख ब्रांडों के इंजेक्शन की कीमत 3 हजार से 12 हजार रुपये के बीच है.
इसी तरह जेमसिटाबाइन 1000 एमजी इंजेक्शन की जन औषधि कीमत 800 से 900 रुपये के बीच है, जबकि प्रमुख ब्रांडों का यह इंजेक्शन 1,200 से 5,500 रुपये के बीच मिल रहा है.
8 हजार का इंजेक्शन 60,000 हजार में बिक रहा
विशेषज्ञों के अनुसार पैलिटैक्सील इंजेक्शन का उपयोग स्तन, फेफड़े और अंडाशय के कैंसर के लिए किया जाता है. यह इंजेक्शन जन औषधि वाली दुकानों पर जहां 400 से 800 रुपये के बीच मिलता है, वहीं बाजार में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर यह 2 हजार से 15 हजार रुपये तक में बेचा जा रहा है. इसी तरह ट्रैस्टुजुमाब इंजेक्शन का उपयोग ब्रेस्ट कैंसर के लिए किया जाता है. जेनरिक दवाईयों की दुकानों पर यह 8 हजार से 15 हजार रुपये तक उपलब्ध है, जबकि ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर इसे 40 से 60 हजार रुपये के बीच बेचा जा रहा है. वहीं, रीतुक्सीमैब इंजेक्शन जन औषधि में जहां कीमत 3 से 8 हजार रुपये के बीच है. वहीं ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयां 20 से 50 हजार रुपये के बीच है.
कैंसर की 137 दवाओं पर सरकार का नया नियंत्रण
मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त सुदाम पी खाड़े के अनुसार "महंगी दवाओं से मरीजों को राहत देने के लिए राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन 30 फीसदी तक सीमित किया है. इनमें पेम्ब्रोलिजुमैब, डुरवालुमैब, ओसिमर्टिनिब और बेवाकिजुमैब जैसी महंगी दवाएं शामिल हैं. इस फैसले से कुछ दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमतों में 70 फीसदी तक कमी आ सकती है. इसके तहत 543 ब्रांड की संशोधित कीमतें जारी की गई हैं. नई कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू होंगी. इससे कैंसर के महंगे इलाज का खर्च कम होने की उम्मीद है." खाड़े ने बताया कि इसके अलावा भी यदि ओवर रेटिंग की कोई शिकायत मिलती है, तो फार्मा कंपनियों पर विधि अनुसार कार्रवाई की जाती है.
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जन औषधि में सस्ती दवाएं, लेकिन मरीजों को जानकारी नहीं
आरटीआई कार्यकर्ता प्रदीप खंडेलवाल ने बताया कि "प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का उद्देश्य मरीजों को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं कम कीमत पर उपलब्ध कराना है. जून 2026 तक देशभर में 20,149 जन औषधि केंद्र संचालित थे. इन केंद्रों पर 2,110 दवाएं और 315 सर्जिकल उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे थे. खंडेलवाल के अनुसार यहां मिलने वाली दवाएं सामान्य ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 80 फीसदी तक सस्ती हो सकती हैं. वहीं उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित मानकों के तहत परीक्षण की व्यवस्था भी है."