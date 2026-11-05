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कैंसर का इलाज बना चुनौती, दवाओं का खर्च ऐसा की जमा पूंजी से लेकर घर तक बिक रहा

कैंसर से लड़ने से बड़ी चुनौती बना इलाज ( ETV Bharat )

भोपाल: कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ना मरीज के लिए जितना मुश्किल है, उससे कहीं बड़ी चुनौती उनके परिवारों के सामने इलाज का खर्च उठाना बन गया है. दरअसल, कीमोथेरेपी के इंजेक्शन, इम्यूनोथेरेपी, महंगी दवाएं और बार-बार होने वाली जांच परिवारों की वर्षों की जमा पूंजी खत्म कर रही हैं. कई परिवार इलाज जारी रखने के लिए कर्ज लेने, जमीन बेचने और रिश्तेदारों से आर्थिक मदद मांगने को मजबूर हो जाते हैं. वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली कई दवाओं के जेनेरिक विकल्प ब्रांडेड दवाओं की तुलना में बेहद कम कीमत पर उपलब्ध हैं. एक ही साल्ट और समान डोज की दवाओं की कीमतों में कई गुना अंतर है.

दवाओं पर हो रहा 45 प्रतिशत खर्च