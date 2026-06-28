ETV Bharat / state

कुचामन अस्पताल में कैंसर डे केयर यूनिट शुरू, मरीजों को नहीं लगाने होंगे बड़े शहर एवं अस्पतालों के चक्कर

इस साल के बजट घोषणा पर अमल. जिला अस्पताल में कीमोथैरेपी समेत इलाज की जरूरी सुविधाएं मिलेगी.

Minister of State Chaudhary inaugurated the cancer day-care unit
राज्यमंत्री चौधरी ने किया कैंसर डे केयर यूनिट का उद्घाटन (ETV Bharat Kuchaman City)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 28, 2026 at 1:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुचामन सिटी: शहर के जिला चिकित्सालय में रविवार से कैंसर डे-केयर यूनिट का उद्घाटन किया गया. राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने फीता काटकर शुरुआत की. इस वर्ष के बजट में सभी जिला चिकित्सालयों में कैंसर डे-केयर यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई थी. अब कुचामन जिला अस्पताल में यह सुविधा शुरू होने से कैंसर मरीजों को इलाज के लिए बार-बार बड़े शहरों और मेडिकल कॉलेजों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. यहां कीमोथैरेपी समेत आवश्यक उपचार उपलब्ध हो सकेगा.

वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. शकील अहमद राव ने बताया कि एक बार कैंसर की पुष्टि होने के बाद मरीजों को कीमोथैरेपी और अन्य आवश्यक उपचार अब कुचामन जिला चिकित्सालय में ही उपलब्ध होंगे. इससे समय एवं धन की बचत होगी. मरीज व परिजनों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सकेगा.

पढ़ें: कैंसर रोगियों के ​सटीक उपचार के लिए आईआईटी जोधपुर ने विकसित किए नई पीढ़ी के बायोमार्कर्स

पूर्व पीएमओ डॉ. प्रहलाद बाजिया ने कहा कि इस सुविधा से कैंसर रोगियों को स्थानीय स्तर पर उपचार मिलेगा. इससे आर्थिक बोझ कम होगा और समय पर इलाज मिलने से मरीजों को काफी लाभ पहुंचेगा. मंत्री चौधरी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में कैंसर डे-केयर यूनिट स्थापित करने के निर्णय पर आभार जताया. उन्होंने कहा कि यह सुविधा कैंसर रोगियों के लिए बेहद राहतभरी साबित होगी. अब मरीजों को अपने जिले में ही बेहतर उपचार उपलब्ध हो सकेगा.

पढ़ें:पित्ताशय कैंसर की अजमेर में पहली सफल लेप्रोस्कोपी रेडिकल सर्जरी...पथरी को ना लें हल्के में, जानिए मामला

TAGGED:

CANCER DAY CARE UNIT IN KUCHAMAN
RELIEF FOR CANCER PATIENTS
ANNOUNCED IN THE BUDGET
CHEMOTHERAPY AT KUCHAMAN HOSPITAL
CANCER TREATMENT IN KUCHAMAN CITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.