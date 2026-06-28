कुचामन अस्पताल में कैंसर डे केयर यूनिट शुरू, मरीजों को नहीं लगाने होंगे बड़े शहर एवं अस्पतालों के चक्कर
इस साल के बजट घोषणा पर अमल. जिला अस्पताल में कीमोथैरेपी समेत इलाज की जरूरी सुविधाएं मिलेगी.
Published : June 28, 2026 at 1:11 PM IST
कुचामन सिटी: शहर के जिला चिकित्सालय में रविवार से कैंसर डे-केयर यूनिट का उद्घाटन किया गया. राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने फीता काटकर शुरुआत की. इस वर्ष के बजट में सभी जिला चिकित्सालयों में कैंसर डे-केयर यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई थी. अब कुचामन जिला अस्पताल में यह सुविधा शुरू होने से कैंसर मरीजों को इलाज के लिए बार-बार बड़े शहरों और मेडिकल कॉलेजों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. यहां कीमोथैरेपी समेत आवश्यक उपचार उपलब्ध हो सकेगा.
वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. शकील अहमद राव ने बताया कि एक बार कैंसर की पुष्टि होने के बाद मरीजों को कीमोथैरेपी और अन्य आवश्यक उपचार अब कुचामन जिला चिकित्सालय में ही उपलब्ध होंगे. इससे समय एवं धन की बचत होगी. मरीज व परिजनों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सकेगा.
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पूर्व पीएमओ डॉ. प्रहलाद बाजिया ने कहा कि इस सुविधा से कैंसर रोगियों को स्थानीय स्तर पर उपचार मिलेगा. इससे आर्थिक बोझ कम होगा और समय पर इलाज मिलने से मरीजों को काफी लाभ पहुंचेगा. मंत्री चौधरी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में कैंसर डे-केयर यूनिट स्थापित करने के निर्णय पर आभार जताया. उन्होंने कहा कि यह सुविधा कैंसर रोगियों के लिए बेहद राहतभरी साबित होगी. अब मरीजों को अपने जिले में ही बेहतर उपचार उपलब्ध हो सकेगा.
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