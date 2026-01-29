हमीरपुर में बनेगा हाईटेक कैंसर केयर सेंटर, 11 विशेषज्ञ विभागों से मिलेगी बेहतर इलाज की सुविधा
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सुख्खू सरकार ने बड़ा ऐलान किया है.
January 29, 2026
January 29, 2026
शिमला: हिमाचल प्रदेश में कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि हमीरपुर स्थित डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में एक अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर स्थापित किया जाएगा. इस फैसले से न केवल हमीरपुर बल्कि प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों के कैंसर रोगियों को भी बेहतर और सुलभ इलाज मिल सकेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में आधुनिक सुविधाओं से लैस कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है. यह केंद्र पूरी तरह से कैंसर रोगियों के इलाज के लिए समर्पित होगा और यहां रोग की पहचान से लेकर इलाज और देखभाल तक सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी.
11 विशेषज्ञ विभाग होंगे स्थापित
इस कैंसर केयर सेंटर में कुल 11 विशेषज्ञ विभाग खोले जाएंगे. इनमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, पेन पैलिएशन, न्यूक्लियर मेडिसिन, एनेस्थीसियोलॉजी और क्रिटिकल केयर, ऑन्को पैथोलॉजी, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, रेडियोलॉजी इमेजिंग, गायने ऑन्कोलॉजी, स्टेम सेल और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन तथा रेडिएशन ऑन्कोलॉजी शामिल हैं. इन विभागों से मरीजों को विशेषज्ञ इलाज की सुविधा मिलेगी.
264 बिस्तरों वाला आधुनिक केंद्र
प्रस्तावित कैंसर केयर सेंटर में कुल 264 बिस्तरों की व्यवस्था होगी. यहां क्लिनिकल लैब, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट (ओपीडी), फार्मेसी, इमरजेंसी वार्ड, न्यूक्लियर मेडिसिन ओपीडी और रजिस्ट्रेशन सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी. सरकार द्वारा योग्य डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और सहायक कर्मचारियों की भी तैनाती की जाएगी, ताकि इलाज में किसी प्रकार की कमी न रहे.
स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कैंसर के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसे देखते हुए स्क्रीनिंग, रोकथाम, समय पर जांच और निगरानी की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर उच्च स्तरीय संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय से ही कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है.
प्रदेशवासियों को मिलेगा बड़ा लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालने के बाद स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं. एम्स दिल्ली की तर्ज पर राज्य के अस्पतालों में आधुनिक मशीनरी लगाई जा रही है. हमीरपुर में कैंसर केयर सेंटर बनने से प्रदेश के मरीजों को बाहर जाने की मजबूरी नहीं रहेगी और उन्हें गुणवत्तापूर्ण इलाज अपने ही राज्य में मिल सकेगा.
