कैंसर जागरूकता दिवस; पानी की बोतल, पेपर कप और जंक फूड से भी हो सकता है कैंसर
केजीएमयू की वैज्ञानिक डॉ. ज्योतिका राजावत शाह ने कैंसर कारक 200 चीजों की पहचान की है. पढ़िए ईटीवी भारत की खास खबर...
लखनऊ : जानलेवा कैंसर से हर कोई बचना चाहता है, लेकिन कई लोग अनजाने में भी शिकार हो जाते हैं. इसी गंभीर बीमारी पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू), लखनऊ की वैज्ञानिक डॉ. ज्योतिका राजावत शाह ने अपनी रिसर्च में ऐसी 200 चीजों की पहचान की है, जो कैंसर का कारण बन सकती हैं.
कैंसर जागरूकता दिवस पर विशेष पहल : 7 नवंबर को देशभर में कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है. इस मौके पर डॉ. ज्योतिका ने बताया कि भारत में हर साल करीब 5 लाख से अधिक नए कैंसर मरीज सामने आते हैं. आमतौर पर लोग समझते हैं कि कैंसर सिर्फ स्मोकिंग, तंबाकू और गुटखा से होता है, जो सच नहीं है. इसके अलावा हमारी लाइफस्टाइल, खान-पान और रोजमर्रा की आदतें भी कैंसर की बड़ी वजह हैं.
चेतावनी ; इन चीजों से सावधान रहें
ज्यादा फ्राइड फूड: 100°C से ऊपर बार-बार गर्म किए गए तेल से कार्सिनोजेनिक केमिकल्स बनते हैं.
प्लास्टिक बोतलें: धूप में रखी बोतलों से निकले केमिकल्स पानी में घुल जाते हैं, जो शरीर में जाकर कैंसर का कारण बनते हैं.
महिलाओं में बढ़ रहा खतरा : डॉ. ज्योतिका ने बताया कि भारत में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. चिंताजनक बात यह है कि शहरी क्षेत्रों की 50 से 60 प्रतिशत महिलाओं को इन दोनों कैंसरों के लक्षणों की जानकारी तक नहीं है.
ब्रेस्ट कैंसर: हर 3 से 6 महीने में स्वयं जांच करें. अगर कोई गांठ या बदलाव दिखे तो तुरंत डॉक्टर से मिलें.
सर्वाइकल कैंसर: अनियमित ब्लीडिंग या बार-बार संक्रमण जैसे लक्षण दिखने पर जांच करवाएं.
