बस्तर में कैंसर के खिलाफ जागरुक मुहिम, मुफ्त जांच शिविर में मिले संदिग्ध मरीज
बस्तर में कैंसर के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए जांच शिविर लगाया गया.इसमें लोगों की निशुल्क जांच की गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 16, 2026 at 6:54 PM IST|
Updated : June 16, 2026 at 7:15 PM IST
बस्तर : बस्तर में कैंसर के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए जांच शिविर का आयोजन किया गया. इस शिविर में बालको मेडिकल सेंटर रायपुर की विशेषज्ञ टीम ने आधुनिक कैंसर वैन के माध्यम से लोगों की जांच की. शिविर में अब तक 50 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है. जिनमें कई संदिग्ध कैंसर मरीज भी सामने आए हैं.
कई जांच की गई निशुल्क
कैंसर जागरूकता एवं निःशुल्क जांच शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों को बताया कि समय पर जांच और उचित इलाज से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पर भी काबू पाया जा सकता है. बालको मेडिकल सेंटर रायपुर की टीम ने मैमोग्राफी, पैप स्मीयर सहित कई जांचें निःशुल्क कीं. विशेष रूप से 40 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए स्तन कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की स्क्रीनिंग की गई.
जिला प्रशासन के सहयोग से लगा शिविर
यह शिविर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया गया. कैंसर विशेषज्ञ अश्विन कुमार का कहना है कि बस्तर क्षेत्र में कैंसर के प्रति जागरूकता की कमी के कारण कई मरीज बीमारी के उन्नत चरण में अस्पताल पहुंचते हैं. जिससे उपचार जटिल हो जाता है.
शिविर के दौरान लोगों को कैंसर के शुरुआती लक्षणों की जानकारी देकर नियमित जांच कराने के लिए प्रेरित किया गया. जागरूकता आने पर मरीजों को कैंसर के लक्षण की जानकारी मिलेगी और समय रहते हुए अस्पताल पहुंचेंगे और अपने बीमारी का समय पर उपचार करेंगे- अश्विन कुमार, कैंसर रोग विशेषज्ञ
बुजुर्ग की रिपोर्ट आई पॉजिटिव
डॉ अश्विन कुमार ने बताया कि शिविर में एक बुजुर्ग का कैंसर पॉजिटिव आया है. मुंह के बड़े हिस्से में इसका असर देखने को मिल रहा है. किसी डॉक्टर ने उसे इंफेक्शन बताया जिसके कारण बुजुर्ग इंफेक्शन की ही दवाई ले रहा था. यही कारण है कि कैंसर फैलता गया. फिलहाल बुजुर्ग का उचित उपचार किया जा रहा है.
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