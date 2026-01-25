कैंसर से डर नहीं, सही जानकारी बनेगी ताकत, एम्स भोपाल में CAPE सेंटर का आगाज
कैंसर से जुड़ी गलतफहमियों को खत्म करना और मरीजों को उनकी बीमारी व इलाज की प्रक्रिया के बारे में सहज भाषा में समझाना है CAPE सेंटर का मुख्य उद्देश्य.
भोपाल: कैंसर से जूझ रहे मरीजों और उनके परिजनों के लिए एम्स भोपाल ने एक नई और अहम पहल की है. इसके तहत संस्थान में कैंसर जागरूकता एवं रोगी सशक्तिकरण यानी CAPE सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है. इस केंद्र का उद्देश्य कैंसर से जुड़ी भ्रांतियों को दूर कर, सरल भाषा में सही जानकारी देकर मरीजों को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना है.
इलाज के बाद भी होगी मरीजों की देखभाल
यह केंद्र मरीजों को जांच, इलाज और उपचार विकल्पों की सही जानकारी देकर उन्हें निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा. साथ ही कैंसर के नाम से पैदा होने वाले डर और तनाव को भी कम करने का काम करेगा. CAPE सुविधा केंद्र केवल इलाज के दौरान ही नहीं, बल्कि इलाज के बाद भी मरीजों की देखभाल और मार्गदर्शन में मदद करेगा. इससे मरीजों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी और कैंसर के बढ़ते बोझ को कम करने में भी सहायता मिलेगी.
यह है CAPE सुविधा केंद्र का उद्देश्य
एम्स भोपाल के डायरेक्टर डॉ. माधवानंद कर ने बताया, CAPE सुविधा केंद्र का मुख्य उद्देश्य कैंसर से जुड़ी गलतफहमियों को खत्म करना और मरीजों को उनकी बीमारी व इलाज की प्रक्रिया के बारे में सहज भाषा में समझाना है. यहां मरीज और उनके परिजन कैंसर के दुष्प्रभाव, जीवनशैली में बदलाव और उपचार के विकल्पों पर खुलकर चर्चा कर सकेंगे.
विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में हुआ केंद्र का विकास
यह सुविधा केंद्र प्रो. डॉ. माधवदत्त कर के निर्देशन में तथा स्टेट सिमुलेशन, इनोवेशन एवं टेक्नोलॉजी समिति के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है. इस केंद्र के विकास में वरिष्ठ संचार विशेषज्ञों और स्टेट समिति के सदस्यों ने अहम भूमिका निभाई है. इस केंद्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां जटिल मेडिकल शब्दों के बजाय आम बोलचाल की भाषा का उपयोग किया जाएगा. जानकारी देने के लिए वीडियो और अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों का सहारा लिया जाएगा, जिससे मरीज और उनके परिजन आसानी से समझ सकें और सवाल पूछ सकें.
मानसिक तनाव कम करने में भी मिलेगी मदद
एम्स के डॉक्टरों नें बताया कि अक्सर कैंसर का नाम सुनते ही मरीज और उनके परिजन मानसिक तनाव में आ जाते हैं. CAPE सुविधा केंद्र इस तनाव को कम करने में भी सहायक होगा. यहां इलाज की पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझाया जाएगा, जिससे मरीज आत्मविश्वास के साथ इलाज का निर्णय ले सकें. इसमें मरीजों की जरूरतों को सर्वोपरि रखने पर जोर दिया गया है. समय पर जांच, सही जानकारी और जागरूकता के जरिए कैंसर से होने वाली अनावश्यक मौतों को रोकने में यह केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.