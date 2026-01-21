दिल्ली पुलिस भर्ती का रद्द परीक्षा आज संपन्न, कानपुर में सर्वर खराबी के बाद कल हुआ था हंगामा

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 21, 2026 at 2:39 PM IST

नई दिल्ली/कानपुर : कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र स्थित पुरवामीर में एमजीए कालेज में मंगलवार को सुबह जब दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा की पहली पाली शुरू होनी थी, ठीक उसी वक्त छात्रों ने नाराज होकर परीक्षा केंद्र में हंगामा किया था. बता दें कि नौ बजे तक मेन गेट न खोले जाने से छात्र नाराज हो गए थे. इसके बाद मौके पर जब एसडीएम और एसीपी चकेरी पहुंचे थे, तो उन्होंने छात्रों को शांत कराया था और तय हुआ था कि बुधवार को दूसरे केंद्र पर परीक्षा होगी.

बुधवार सुबह महाराजपुर थाना क्षेत्र स्थित रामकली इकबाल बहादुर ग्रुप आफ कॉलेजेस में पहली पाली की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई. इसकी पुष्टि चकेरी एसीपी अभिषेक पांडेय ने की. उन्होंने बताया, मंगलवार को जब छात्रों ने अपनी परेशानी बताई थी तो परीक्षा आयोजकों से वार्ता करने के बाद परीक्षा केंद्र को बदलवा किया गया था. जिसक् बाद बुधवार को परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हो गई. किसी तरह का कोई विवाद भी नहीं हुआ. छात्रों को समय से नए प्रवेश पत्र भी उपलब्ध करा दिए गए थे.

परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों से जब ईटीवी भारत की टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि कालेज प्रबंधन ने सुबह दस बजे बताया कि सर्वर में दिक्कत थी. वहीं मंगलवार को जब छात्रों ने पुरवामीर स्थित एमजीए कालेज में हंगामा किया था, तो उनका आरोप था कालेज प्रबंधन ने उन्हें साढे 10 बजे बताया था सर्वर में तकनीकी दिक्कतों के चलते परीक्षा निरस्त की जा रही हैजबकि परीक्षा 9 बजे से थी और गेट पौने नौ बजे खोल दिया जाना चाहिए था.

मंगलवार को आक्रोशित छात्रों ने सर्वर रूम में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर द.।कंप्यूटर, कुर्सियां, कांच के दरवाजे व अन्य सामान तोड़ दिया.एसडीएम नर्वल विवेक मिश्रा व एसीपी चकेरी अभिषेक पांडेय ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझा-बुझाकर शांत कराया. जिसके बाद बुधवार को दूसरे केंद्र पर परीक्षा देने के लिए राजी हो गए थे.

