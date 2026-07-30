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हांसी में सिंचाई विभाग की टीम पर हमला, दबंगों ने सूबत मिटाने के लिए फोन छीने, सरकारी गाड़ी में भी की तोड़फोड़

हांसी: खरकड़ा गांव में सिंचाई विभाग के दो जेई और एक कैनाल गार्ड के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. एक कर्मचारी को गंभीर चोट आई है. उसको बेहतर इलाज के लिए हिसार रेफर किया गया है. घायल कर्मचारी ने बताया कि दबंगों ने सरकारी वाहन में भी तोड़फोड़ की. घटना के बाद सबूत मिटाने के उद्देश्य से दबंगों ने कर्मचारियों के मोबाइल फोन तक छीन लिए, क्योंकि दोनों फोन में सबूत के तौर पर वीडियो बनाया गया था.

सिंचाई विभाग के कर्मचारियों से मारपीट: घटना के बाद से सिंचाई विभाग के कर्मचारियों में भारी रोष है. सिंचाई विभाग कर्मचारी यूनियन ने 24 घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी दी है. आपको बता दें कि नहरी पानी की चोरी पर रोक और टेल तक हर किसान को उसके हिस्से का पानी मिलने के उद्देश्य से कार्रवाई की जा रही है. सिंचाई विभाग की टीम इसी अभियान के तहत हांसी के खरकड़ा गांव में पहुंची और अवैध रूप से नहर से पानी चोरी करने वालों पर कार्यवाही की.

किसानों पर सिंचाई विभाग के दो जेई और एक कैनाल गार्ड के साथ मारपीट का आरोप (ETV Bharat)

सबूत मिटाने के लिए फोन छीने: आरोप है कि विभाग के जेई जितेंद्र जाखड़, जेई अंकित बिसला और कैनाल गार्ड सचिन के साथ किसानों ने मारपीट की. इस दौरान उनके सबूत मिटाने के लिए दो मोबाइल फोन छीन लिए. इस घटना में दो जेई को चोटें आईं, जबकि कैनाल गार्ड सचिन की हालत गंभीर होने पर उसे उपचार के लिए हिसार रेफर किया गया.

नहरी पानी की चोरी रोकने गए थे कर्मचारी: जेई अंकित बिसला ने बताया कि "नहरी विभाग टेल तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से लगातार कार्रवाई कर रहा है. इसी अभियान के तहत पहले नहर पर करीब 150 मीटर तक अवैध रूप से ट्यूब लगाकर पानी चोरी करने के आरोप में 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. इसी कड़ी में हम खरकड़ा गांव में दबिश देने गए थे, लेकिन वहां के किसानों ने हमारे ऊपर हमला किया."