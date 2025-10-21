ETV Bharat / state

कैनेडियन महिला पैराग्लाइडर की क्रैश लैंडिंग के दौरान मौत, हेलीकॉप्टर से शव को किया गया रेस्क्यू

मृतक पैराग्लाइडिंग महिला पायलट की पहचान उसके पासपोर्ट से हुई. महिला कनाडा की नागरिक थी. जिसका नाम मेगन एलिजाबेथ (Megan Elizabeth) था. वह बीड़ में अपने एक साथ के साथ रह रही थी.

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का प्रसिद्ध बीड़-बिलिंग पैराग्लाइडिंग साइट से कनाडा की महिला पायलट ने उड़ान भरी. उड़ान के दौरान वह पायलट धर्मशाला की धौलाधार पर्वत रेंज की त्रिउंड साइट पर पहुंच गई, जहां क्रैश लैंडिंग होने के कारण महिला पायलट की मौत हो गई.

कैनेडियन महिला की पैराग्लाइडिंग के दौरान मौत (Kangra Police)

पैराग्लाइडिंग महिला पायलट की मौत

मामले की जानकारी कांगड़ा एएसपी वीर बहादुर ने दी. कांगड़ा एएसपी ने बताया, "बीड़ बिलिंग से 18 अक्टूबर को एक विदेशी पैराग्लाइडिंग महिला पायलट ने उड़ान भरी थी. यह महिला पायलट सोलो फ्लाइंग करते हुए धौलाधार पर्वत के ऊपर पहुंच गई, जहां इसकी क्रैश लैंडिंग होने के कारण मौके पर ही मौत हो गई".

उन्होंने बताया कि यह महिला काफी समय से अपने साथी के साथ बीड़ में रह रही थी और पहले भी बीड़ बिलिंग से टेकऑफ कर चुकी थी. इस दुर्घटना की सूचना पुलिस को मिली और पुलिस ने टीम बना कर इस महिला की तलाश शुरू की. जिस जगह पर महिला का शव मिला. वहां से शव निकालने में रेस्क्यू टीम को काफी दिक्कत हो रही थी. बाद में हेलीकॉप्टर की मदद से शव को धौलाधार की पर्वत से निकालकर कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचाया गया.

एएसपी ने बताया कि महिला पायलट का शव पोस्टमार्टम के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज भेजा गया. मृतक महिला के साथी को इसकी सूचना दी गई. साथ ही कनाडा एंबेसी को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है. टांडा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के बाद उस महिला का अंतिम संस्कार बीड़ बिलिंग में किया जाएगा.

