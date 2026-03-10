वाराणसी में कनाडाई कपल ने दोबारा की शादी, गंगा की लहरों के बीच क्रूज पर लिए सात फेरे
मणिकर्णिका तीर्थ स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर के सामने कनाडा के यानिक और मानों ने गंगा तट पर सनातन परंपरा के अनुसार विवाह रचाया.
Published : March 10, 2026 at 5:52 PM IST
वाराणसी : काशी में सनातन धर्म एवं वैदिक रीति रिवाज से शादी रचाने की सिलसिला तेजी से बढ़ता जा रहा है. सनातनी परंपरानुसार मंगलवार को कनाडा के कपल ने शादी रचाई. गंगा की बीच धारा में वैदिक विधि-विधान से विवाह हुआ. गंगा की धारा में नाव पर सजी मंडप में जोड़े ने सात फेरे लिए. वैदिक मंत्रोच्चार और शास्त्रोक्त परंपराओं विवाह की रस्में निभाई गईं.
मणिकर्णिका तीर्थ स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर के सामने कनाडा के यानिक और मानों ने गंगा तट पर सनातन परंपरा के अनुसार विवाह रचाया. करीब 12,200 किलोमीटर की दूरी तय कर यह जोड़ा काशी पहुंचा. इस दौरान दोनों ने भारतीय वैदिक रीति रिवाज और मंत्रों के उच्चारण के साथ एक दूसरे को वरमाला पहनकर शादी की. गंगा के बीचों-बीच क्रूज पर सात फेरे लिए.
विवाह समारोह के दौरान दूल्हा-दुल्हन भारतीय पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए. दूल्हे यानिक ने पारंपरिक धोती-कुर्ता और साफा पहना, जबकि दुल्हन मानों लाल रंग की साड़ी और पारंपरिक आभूषणों से सजी हुई थीं. गंगा तट पर वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच दोनों ने सात फेरे लेकर जीवनभर साथ निभाने का संकल्प लिया.
विवाह के दौरान यानिक और मानों ने भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त की. उन्होंने कहा कि भारत आकर सनातन विधि से विवाह करना उनके लिए जीवन का बेहद खास और आध्यात्मिक अनुभव है. इस विवाह समारोह का आयोजन कराने वाले वाराणसी निवासी मार्टिन ने बताया कि यानिक और मानों की शादी करीब पांच वर्ष पहले कनाडा में हो चुकी थी. लेकिन दोनों की सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने काशी आकर हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार दोबारा विवाह करने की इच्छा जताई.
मार्टिन ने बताया कि दोनों कनाडा में सैलून का व्यवसाय करते हैं. उन्होंने कहा, मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैं इनके लिए सभी विवाह संस्कार, पूजा-पाठ, मुख्य विवाह समारोह और अन्य उत्सवों का आयोजन कर सका. यह मेरे लिए सम्मान और खुशी का क्षण रहा. गंगा तट पर संपन्न हुआ यह विवाह समारोह वहां मौजूद लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना रहा और लोगों ने इस अनोखे विवाह को भारतीय संस्कृति के प्रति विदेशी श्रद्धा की मिसाल बताया.
