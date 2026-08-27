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कनाडाई नागरिक की अलवर में उपचार के दौरान मौत, वीजा एक्सपायर होने के चलते रखा था डिटेंशन सेंटर में

डिटेंशन सेंटर भेजा: एडिशनल एसपी मुख्यालय डॉ दीपक कुमार ने बताया कि मृतक रणदीप सिंह परिहार मूल रूप से कनाडा के निवासी थे. जिनकी मृत्यु बुधवार को अलवर जिला अस्पताल में उपचार के दौरान हो गई थी. उन्होंने बताया कि मृतक अलवर के डिटेंशन सेंटर में बंद थे. जिनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. एडिशनल एसपी ने बताया कि ओवर स्टे के चलते जयपुर पुलिस ने कनाडा निवासी को डिटेन किया था. इसके बाद उन्हें अलवर की डिटेंशन सेंटर के लिए शिफ्ट कर दिया था.

अलवर: केंद्रीय कारागृह अलवर के परिसर में बने डिटेंशन सेंटर में बंद एक कैनेडियन नागरिक की तबीयत बिगड़ने के चलते अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां देर रात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने पर गुरुवार को परिजन अलवर जिला अस्पताल पहुंचे. इसके बाद मेडिकल बोर्ड से मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया. जानकारी के अनुसार मृतक भारत घूमने आया था, जिसका वीजा जून में एक्सपायर हो गया था. इसके बाद उसे जयपुर पुलिस ने कस्टडी में लेकर अलवर डिटेंशन सेंटर में भेज दिया.

डायरिया होने की थी सूचना: उन्होंने बताया कि रणदीप परिहार की मृत्यु होने के बाद मानक प्रक्रिया अपना कर कनाडा हाई कमिशन से परमिशन लेकर जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि मृतक की उम्र 44 साल थी. घटना के संबंध में परिजनों को सूचना दी गई, परिजनों के आने के बाद आगे की प्रक्रिया अपनाई जा रही है. दीपक कुमार ने बताया कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चल सकेगा. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक का इलाज डिटेंशन सेंटर में भी जारी था. जहां उन्हें डायरिया होने की सूचना थी. उसके बाद इलाज की उन्हें अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

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एयरपोर्ट से किया गया मना: वहीं मृतक के परिजन ने बताया कि मृतक रणदीप सिंह परिहार भारत घूमने के लिए आए हुए थे. इस दौरान जून में उनका वीजा एक्सपायर हो गया. इसके बाद एफआरओ ने उन्हें कस्टडी में ले लिया. इसके बाद उन्हें वापिस भेजने के परिजनों की ओर से कई प्रयास किए गए. उन्होंने बताया कि एफआरओ से एग्जिट क्लियर होने के बाद 21 जून को उनके परिजनों की ओर से मृतक की टिकट बुक करवाई गई थी, लेकिन तबीयत खराब होने के चलते जयपुर एयरपोर्ट से उन्हें जाने के लिए मना कर दिया. परिजनों ने कहा कि इसके बाद रणदीप को किसी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाने के प्रयास किए गए. परिजनों ने कहा कि इसके बाद रणदीप को अलवर के केंद्रीय कारागृह स्थित डिटेंशन सेंटर में भेजा गया.

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परिजनों ने बताया कि रणदीप की मौत की सूचना उन्हें मिलने के बाद वे अलवर जिला अस्पताल पहुंचे. उन्होंने बताया कि गुरुवार को मृतक के भाई व मां के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव को दिल्ली लेकर रवाना होंगे. उन्होंने बताया कि मृतक को डायरिया के साथ अन्य शारीरिक परेशानी भी थी. फिलहाल वह दिल्ली जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं.