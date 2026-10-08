टी 10 क्रिकेट में हिस्सेदारी का झांसा, कनाडाई नागरिक से करोड़ों की ठगी, हरिद्वार में केस दर्ज
आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 8, 2026 at 2:14 PM IST
हरिद्वार: कनाडाई नागरिक से टी 10 क्रिकेट की फ्रेंचाइजी में हिस्सेदारी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है. आरोप है कि आरोपियों ने उसे बड़ी बड़ी क्रिकेट जगत से जुड़ी कम्पनियों में सेटिंग होने का भरोसा दिलाया और रकम हड़प ली. पीड़ित अलग अलग माध्यम से टीम आरोपियों के खाते में करोड़ो की धनराशि जमा कराई. जिसके बाद धोखाधड़ी से सब रकम हड़प ली. इस मामले में कनखल कोतवाली पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पुलिस के अनुसार, पीड़ित हेमंत शर्मा ने कनखल कोतवाली पुलिस को शिकायत देकर बताया कि वह कनाडाई नागरिक है. वर्तमान में दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में निवासरत है. उनकी मनीष भट्ट, अभिनव यादव एवं ऋतिक बजाज से व्यवसायिक नेटवर्किंग एवं क्रिकेट लीग से संबंधित गतिविधियों के माध्यम से मुलाकात हुई. मनीष भट्ट ने स्वयं को क्रिकेट लीग व्यवसाय में अत्यंत प्रभावशाली बताते हुए कई बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों से अच्छे संबंध तथा देश विदेश में क्रिकेट लीग के क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ होने का विश्वास दिलाया.
आरोपी द्वारा अक्टूबर 2025 में अबू धाबी T10 क्रिकेट टूर्नामेंट से संबंधित नॉर्दर्न वॉरियर्स टी 10 में पीड़ित हेमंत शर्मा के लिए 25% हिस्सेदारी दिलाने का प्रस्ताव दिया. इसके लिए आरोपी ने लगभग एक मिलियन UAE दिरहम के निवेश की शर्त रखी. पीड़ित को पर्याप्त व्यावसायिक लाभ एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलने का विश्वास दिलाया. आरोपी मनीष भट्ट ने अभिनव यादव का परिचय यह कहते हुए कराया गया कि उसके नॉर्दर्न वॉरियर्स टी 10 के मालिकों से मजबूत संपर्क हैं. इसके बाद मनीष भट्ट ने the sand castle, Holiday Homes Rental LLC तथा AI Anfar by Almaz Beauty Trading LLC के बीच एक MOU का ड्राफ्ट भी पीड़ित को भेजा. MOU आज तक निष्पादित नहीं हुआ.
आरोपी ने विभिन्न तारीखों में उससे बड़ी मात्रा में धनराशि ऋतिक बजाज के खातों में एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त की. 21 अक्टूबर 2025 - AED 200,000, Dubai में swap के माध्यम से, 21 अक्टूबर 2025 रु0 50,00,000 भारतीय खाते में, 30 अक्टूबर 2025 AED 150,0001, 31 अक्टूबर 2025 EUR 70,000, 5 नवंबर 2025 को AED 44,000 नकद, ऋतिक बजाज को, इसके अतिरिक्त 6 नवंबर 2025 को मनीष भट्ट द्वारा पीड़ित से रु 8,00,000 प्रतीक जुयाल के खाते में जमा करने के लिए कहा. 14 नवंबर 2025 को पीड़ित द्वारा 5,00,000 एक्सिस बैंक प्रतीक जुयाल के खाते में तथा रु 3,00,000 मनीष भट्ट के खाते में ट्रांसफर किए.
15 नवंबर 2025 को मनीष भट्ट एवं राहुल हुड्डा दुबई आए तथा उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के लिए आवास की व्यवस्थ भी पीड़ित द्वारा कराई. होटल बुकिंग की व्यवस्था के लिए जब पीड़ित ने मनीष भट्ट से उनका वीजा एवं पासपोर्ट मांगा, तो मनीष भट्ट द्वारा प्रार्थी को दो अलग अलग भारतीय पासपोर्ट दिखाए. जिनमें जन्मस्थान एवं जन्मवर्ष अलग-अलग अंकित थे. एक पासपोर्ट में जन्मस्थान उत्तराखंड/हरिद्वार तथा जन्मवर्ष 1986 अंकित था. दूसरे पासपोर्ट में जन्मस्थान मेरठ तथा जन्मवर्ष 1989 अंकित था. उन दस्तावेजों में अंतर देखकर पीड़ित को संदेह उत्पन्न हुआ.
पीड़ित ने दोनों पासपोर्टों तथा उनमें प्रयुक्त जन्म प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की संबंधित पासपोर्ट कार्यालय एवं अन्य सक्षम अभिलेखों से सत्यापन कराकर जांच कराने की मांग की. पीड़ित ने आरोपियों द्वारा किए गए आश्वासन एवं उनके द्वारा प्रस्तुत व्यावसायिक प्रस्ताव पर विश्वास करते हुए उक्त धनराशि का निवेश किया था. परंतु आज दिनांक तक प्रार्थी को Northern Warriors T10 Franchise में 25% हिस्सेदारी दी गई, न ही उसके बदले कोई वैध व्यावसायिक अधिकार प्राप्त हुआ है. मांगने पर पीड़ित को भुगतान की गई धनराशि भी वापस नहीं की गई है. हेमंत शर्मा ने पुलिस से आरोपियों की जांच कराने के साथ ही अपनी धनराशि वापस दिलाने और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की.
कनखल कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह रावत ने बताया आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है. जांच के उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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