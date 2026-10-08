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टी 10 क्रिकेट में हिस्सेदारी का झांसा, कनाडाई नागरिक से करोड़ों की ठगी, हरिद्वार में केस दर्ज

कनाडाई नागरिक से ठगी ( ETV Bharat )

हरिद्वार: कनाडाई नागरिक से टी 10 क्रिकेट की फ्रेंचाइजी में हिस्सेदारी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है. आरोप है कि आरोपियों ने उसे बड़ी बड़ी क्रिकेट जगत से जुड़ी कम्पनियों में सेटिंग होने का भरोसा दिलाया और रकम हड़प ली. पीड़ित अलग अलग माध्यम से टीम आरोपियों के खाते में करोड़ो की धनराशि जमा कराई. जिसके बाद धोखाधड़ी से सब रकम हड़प ली. इस मामले में कनखल कोतवाली पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार, पीड़ित हेमंत शर्मा ने कनखल कोतवाली पुलिस को शिकायत देकर बताया कि वह कनाडाई नागरिक है. वर्तमान में दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में निवासरत है. उनकी मनीष भट्ट, अभिनव यादव एवं ऋतिक बजाज से व्यवसायिक नेटवर्किंग एवं क्रिकेट लीग से संबंधित गतिविधियों के माध्यम से मुलाकात हुई. मनीष भट्ट ने स्वयं को क्रिकेट लीग व्यवसाय में अत्यंत प्रभावशाली बताते हुए कई बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों से अच्छे संबंध तथा देश विदेश में क्रिकेट लीग के क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ होने का विश्वास दिलाया.