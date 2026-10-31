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स्तन कैंसर के इलाज़ में रेडिएशन क्या आपके फेफड़े को पहुंचा सकता है नुकसान, जानिए एम्स का शोध

स्तन कैंसर के इलाज़ में रेडिएशन से होता है फेफड़े पर असर. ( ईटीवी भारत )

गोरखपुर : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS ) गोरखपुर के अध्ययन में यह पता चला है कि स्तन कैंसर के इलाज में रेडियशन देने से फेफड़े को नुकसान हो सकता है. इस शोध में मरीज के छाती की बनावट और फेफड़े के स्थिति का अध्ययन किया गया.

इसके आधार पर इलाज की योजना में बदलाव कर फेफड़ों को अनावश्यक रेडिएशन से बचाने की कोशिश की जा सकती है. यह अध्ययन एम्स के रेडियोथेरेपी विभाग की डॉ यामिनी विष्ट, डॉ शशांक शेखर, डॉ विश्वदीप मिश्रा और डॉ अंजली कृष्णा एनपी ने किया है. और इसका प्रकाशन " क्यूरियस मेडिकल जनरल" में भी हुआ है.

स्तन कैंसर के इलाज़ में रेडिएशन से होता है फेफड़े पर असर. (ईटीवी भारत) अध्ययन का आधार स्तन कैंसर की सर्जरी करा चुके 36 मरीज़ों के इलाज और उसके आंकड़ों को बनाया गया है. जिसमें यह पाया गया है कि 28 मरीजों का दायां और आठ मरीजों का बायां स्तन प्रभावित था और सभी मरीजों को 15 बार में रेडिएशन देकर इलाज किया गया था. इस शोध के संबंध में डॉक्टर शशांक शेखर बताते हैं कि मरीज के शरीर की बनावट से फेफड़ों तक पहुंचने वाली रेडिएशन से जो असर पड़ता है उसका पता चला है. उन्होंने बताया कि शोध में शामिल चिकित्सकों की टीम ने मरीजों की छाती की बनावट और फेफड़ों की स्थिति से जुड़े कुछ माप की तुलना की. जिसमें यह पाया गया कि छाती की बनावट से जुड़ा हुआ एक माप जितना ज्यादा था, फेफड़ों तक रेडिएशन पहुंचने की मात्रा भी उतनी ही ज्यादा थी. स्तन कैंसर के इलाज़ में रेडिएशन से होता है फेफड़े पर असर. (ईटीवी भारत) यह सम्बन्ध फेफड़ों के हिस्से में भी साफ दिखा, जहां रेडिएशन की ज्यादा मात्रा पहुंच रही थी. डॉ शशांक के मुताबिक इन माप से इलाज़ शुरू करने से पहले ही यह अंदाज़ लगाने में मदद मिल सकती है कि किन मरीजों के फेफड़ों तक ज्यादा रेडिएशन पहुंच सकती है.