स्तन कैंसर के इलाज़ में रेडिएशन क्या आपके फेफड़े को पहुंचा सकता है नुकसान, जानिए एम्स का शोध

स्तन कैंसर के इलाज़ में रेडिएशन क्या आपके फेफड़े को पहुंचा सकता है नुकसान, जानिए एम्स का शोध
स्तन कैंसर के इलाज में रेडियशन के इस शोध में मरीज के छाती की बनावट और फेफड़े के स्थिति का भी अध्ययन किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 1:39 PM IST
गोरखपुर : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS ) गोरखपुर के अध्ययन में यह पता चला है कि स्तन कैंसर के इलाज में रेडियशन देने से फेफड़े को नुकसान हो सकता है. इस शोध में मरीज के छाती की बनावट और फेफड़े के स्थिति का अध्ययन किया गया.
इसके आधार पर इलाज की योजना में बदलाव कर फेफड़ों को अनावश्यक रेडिएशन से बचाने की कोशिश की जा सकती है. यह अध्ययन एम्स के रेडियोथेरेपी विभाग की डॉ यामिनी विष्ट, डॉ शशांक शेखर, डॉ विश्वदीप मिश्रा और डॉ अंजली कृष्णा एनपी ने किया है. और इसका प्रकाशन " क्यूरियस मेडिकल जनरल" में भी हुआ है.
अध्ययन का आधार स्तन कैंसर की सर्जरी करा चुके 36 मरीज़ों के इलाज और उसके आंकड़ों को बनाया गया है. जिसमें यह पाया गया है कि 28 मरीजों का दायां और आठ मरीजों का बायां स्तन प्रभावित था और सभी मरीजों को 15 बार में रेडिएशन देकर इलाज किया गया था.
इस शोध के संबंध में डॉक्टर शशांक शेखर बताते हैं कि मरीज के शरीर की बनावट से फेफड़ों तक पहुंचने वाली रेडिएशन से जो असर पड़ता है उसका पता चला है.
उन्होंने बताया कि शोध में शामिल चिकित्सकों की टीम ने मरीजों की छाती की बनावट और फेफड़ों की स्थिति से जुड़े कुछ माप की तुलना की. जिसमें यह पाया गया कि छाती की बनावट से जुड़ा हुआ एक माप जितना ज्यादा था, फेफड़ों तक रेडिएशन पहुंचने की मात्रा भी उतनी ही ज्यादा थी.
यह सम्बन्ध फेफड़ों के हिस्से में भी साफ दिखा, जहां रेडिएशन की ज्यादा मात्रा पहुंच रही थी. डॉ शशांक के मुताबिक इन माप से इलाज़ शुरू करने से पहले ही यह अंदाज़ लगाने में मदद मिल सकती है कि किन मरीजों के फेफड़ों तक ज्यादा रेडिएशन पहुंच सकती है.
इसके आधार पर इलाज की योजना में बदलाव कर फेफड़ों को अनावश्यक रेडिएशन से बचने की कोशिश की जा सकती है. उन्होंने बताया कि गोरखपुर एम्स का यह शोध देश के अन्य एम्स के साथ भी जोड़ा जाएगा, तो रेडिएशन की प्रक्रिया में सावधानी अपनाई जा सकती है और स्तन कैंसर के मरीज के फेफड़ों को असुरक्षा से बचाया जा सकता है.
इस पर पहल और प्रयास दोनों जारी है. स्तन कैंसर के इलाज़ में यह निजी क्षेत्र के बड़े अस्पतालों में भी बड़े उपयोग का विषय बनेगा, जिसका सीधा राम मरीजों को मिलेगा.
उन्होंने बताया कि इस अध्ययन में छाती की चौड़ाई से जुड़े माप का असर भी देखा गया है. उन्होंने कहा कि 16 सेंटीमीटर या इससे अधिक माप वाले मरीजों में रेडिएशन का आंकड़ा 26.83% रहा जबकि 16 सेंटीमीटर से कम माप वाले मरीजों के फेफड़े के औसतन 29.01% हिस्से तक रेडिएशन की मात्रा पहुंची.
उन्होंने कहा कि इलाज में तेज ऊर्जा वाली किरणों की मदद से स्तन कैंसर की कोशिकाओं को खत्म किया जाता है, ऐसे में स्तन कैंसर के इलाज के दौरान आसपास के स्वस्थ अंगों ख़ासकर फेफड़ों तक भी कुछ रेडिएशन पहुंच सकती है, इसलिए फेफड़ों को बचाने के लिए माप की आवश्यकता पर जोर दिया गया और रेडिएशन के तरीके को बदला गया तो, मरीजों पर इसका साफ असर देखने को मिला. जिससे स्पष्ट हो गया कि स्तन कैंसर के इलाज में रेडिएशन देने से पहले ही अंदाजा लगाया जा सकेगा कि इसका कितना असर मरीज के फेफड़ों पर पड़ सकता है.
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