बिहार चुनाव से गूंजा JNU: छात्र राजद के उम्मीदवार बोले- पटना तक दिखेगा कैंपस की राजनीति का असर

राजद छात्र उम्मीदवार रविराज का कहना है कि कैंपस की राजनीति का असर पटना तक दिखेगा.

बिहार चुनाव से गूंजा JNU कैंपस
बिहार चुनाव से गूंजा JNU कैंपस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 6, 2025 at 1:59 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्रसंघ चुनाव में इस बार बिहार की सियासत की गूंज भी सुनाई दे रही है. छात्र राजद (CRJD) के उम्मीदवार रविराज संयुक्त सचिव पद पर चुनाव लड़ रहे हैं. उनका कहना है कि जेएनयू हमेशा बिहार चुनावों में एक बौद्धिक केंद्र की भूमिका निभाता रहा है और इस बार भी कैंपस की आवाज पटना तक पहुंच रही है.

रविराज ने बताया कि जेएनयू में सीआरजेडी की शुरुआत 2018 में हुई थी और तब से यह संगठन लगातार जेएनयू में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है. उन्होंने बताया कि पहली बार पार्टी से उम्मीदवार जैन जिज्ञासु ने 542 वोट हासिल किए थे, फिर प्रियंका भारती, अफरोज आलम और अक्षय रंजन जैसे उम्मीदवारों ने संगठन को आगे बढ़ाया. रविराज ने ये भी बताया कि पार्टी ने इस बार अब तक का सबसे बड़ा काउंसलर पैनल उतारा. हालांकि कुछ काउंसलर मामूली अंतर से हारे हैं, लेकिन हमारी उपस्थिति और समर्थन दोनों बढ़े हैं.

कैंपस की राजनीति का असर पटना तक दिखेगा- JNU छात्र RJD के उम्मीदवार (ETV Bharat)

बिहार चुनाव से जोड़ते हुए रविराज ने बताया कि जेएनयू के कई पूर्व और वर्तमान छात्र इस बार वहां के चुनावी मैदान में हैं. उन्होंने बताया कि धनंजय, जो पहले एनएसयूआई से जुड़े थे, अब भोरे विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं. कई सीनियर भी बिहार में विभिन्न दलों से चुनावी राजनीति में सक्रिय हैं. उन्होंने बताया कि जताया कि जेएनयू की राजनीति सिर्फ विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं है, यह बिहार जैसे राज्यों की युवा राजनीति को भी दिशा देती है.

जेएनयू छात्रसंघ चुनाव में एनएसयूआई और आरजेडी (सीआरजेडी) अलग-अलग मैदान में उतर रहे हैं. एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार विकाश ने बताया कि इस बार दोनों संगठनों के बीच कोई औपचारिक गठबंधन नहीं है. एनएसयूआई चारों पदों पर उम्मीदवार उतारी है, जबकि सीआरजेडी संयुक्त सचिव पद पर चुनाव लड़ रही है. विकाश ने कहा कि हालांकि दोनों संगठनों की वैचारिक समानता कई मुद्दों पर बनी रहती है, खासकर जब बात एबीवीपी और लेफ्ट के खिलाफ छात्रों के हितों की आती है. उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य लेफ्ट और राइट की बाइनरी को तोड़ना और एक प्रगतिशील छात्र राजनीति को आगे बढ़ाना है.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
FIRST PHASE VOTING
JNUSU ELECTION RESULT
JNUSU ELECTION RESULT 2025

