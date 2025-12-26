ETV Bharat / state

मशीन ऑपरेटर (अप्रेंटिस)/हेल्पर के भरे जाएंगे 150 पद, 29 दिसंबर को शिमला में कैंपस इंटरव्यू

क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला में 150 पदों पर भर्ती के लिए होगा कैंपस इंटरव्यू.

29 दिसंबर को शिमला में कैंपस इंटरव्यू
29 दिसंबर को शिमला में कैंपस इंटरव्यू (Concept Image)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 7:07 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है. जॉब की तलाश कर रहे युवाओं को नौकरी का सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है. 29 दिसंबर को क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है. इस कैंपस इंटरव्यू में मशीन ऑपरेटर (अप्रेंटिस)/हेल्पर के 150 पदों पर भर्ती के लिए आवदेकों का साक्षात्कार लिया जाएगा.

150 पदों पर होगी भर्ती

क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला प्रवीन नगराईक ने बताया, 'क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला द्वारा औरो वीविंग मिल्स (वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड) बद्दी के लिए मशीन ऑपरेटर (अप्रेंटिस)/हेल्पर के 150 पदों के लिए 29 दिसंबर 2025 को क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है'.

प्रवीन नगराईक ने बताया कि इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता 10 वीं, 12वीं और किसी भी ट्रेड में आईटीआई पास होनी चाहिए. उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए. इन पदों के लिए पुरुष एवं महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं, जो इच्छुक उम्मीदवार इन पदों से संबंधित योग्यता रखता हो, वह अपने सभी अनिवार्य दस्तावेजों व रिज्यूम सहित 29 दिसंबर 2025 को क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला में सुबह 10 बजे पहुंचना सुनिश्चित करे.

उन्होंने बताया कि आवेदक का नाम रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत होना अनिवार्य है. वहीं, जिनका नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नहीं है, वह संबंधित वेबसाइट eemis.hp.nic.in पर जा कर घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. आवेदक अधिक जानकारी के लिए 88947-19920 पर संपर्क कर सकते हैं.

संपादक की पसंद

