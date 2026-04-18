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बिना परीक्षा के क्लर्क समेत इन पदों पर होगी भर्ती, 20 हजार से अधिक मिलेगी सैलरी

बिना परीक्षा के कलर्क समेत इन पदों पर होगी भर्ती ( PIC CREDIT: CONCEPT IMAGE )

सिरमौर: अगर आप नौकरी की तलाश में हैं और बिना लंबी परीक्षा प्रक्रिया के सीधे रोजगार पाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है. सरकारी सहयोग से प्राइवेट सेक्टर में 60 पदों पर भर्ती का मौका दिया जा रहा है, जहां 12वीं और आईटीआई पास युवा सीधे इंटरव्यू के जरिए नौकरी हासिल कर सकते हैं. हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर रोजगार कार्यालय के माध्यम से 21 और 22 अप्रैल को दो दिनों तक कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कुल 60 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसमें अलग-अलग कंपनियों के लिए विभिन्न पद शामिल हैं. पहले दिन 50 पदों पर भर्ती जिला रोजगार अधिकारी देविंद्र कुमार ने बताया कि 21 अप्रैल को कालाअम्ब स्थित ब्लू स्टार कंपनी के लिए अस्थायी ऑपरेटर के 50 पद भरे जाएंगे. इंटरव्यू सुबह 10 बजे से जिला रोजगार कार्यालय में शुरू होंगे. इन पदों के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है. शैक्षणिक योग्यता 12वीं या आईटीआई (फिटर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर और वेल्डर) रखी गई है. चयनित अभ्यर्थियों को 20,800 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा. दूसरे दिन 10 पदों पर मौका