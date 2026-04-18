बिना परीक्षा के क्लर्क समेत इन पदों पर होगी भर्ती, 20 हजार से अधिक मिलेगी सैलरी
21 और 22 अप्रैल को दो दिनों तक कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कुल 60 पदों पर भर्ती की जाएगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 9:18 AM IST|
Updated : April 18, 2026 at 10:28 AM IST
सिरमौर: अगर आप नौकरी की तलाश में हैं और बिना लंबी परीक्षा प्रक्रिया के सीधे रोजगार पाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है. सरकारी सहयोग से प्राइवेट सेक्टर में 60 पदों पर भर्ती का मौका दिया जा रहा है, जहां 12वीं और आईटीआई पास युवा सीधे इंटरव्यू के जरिए नौकरी हासिल कर सकते हैं. हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर रोजगार कार्यालय के माध्यम से 21 और 22 अप्रैल को दो दिनों तक कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कुल 60 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसमें अलग-अलग कंपनियों के लिए विभिन्न पद शामिल हैं.
पहले दिन 50 पदों पर भर्ती
जिला रोजगार अधिकारी देविंद्र कुमार ने बताया कि 21 अप्रैल को कालाअम्ब स्थित ब्लू स्टार कंपनी के लिए अस्थायी ऑपरेटर के 50 पद भरे जाएंगे. इंटरव्यू सुबह 10 बजे से जिला रोजगार कार्यालय में शुरू होंगे. इन पदों के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है. शैक्षणिक योग्यता 12वीं या आईटीआई (फिटर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर और वेल्डर) रखी गई है. चयनित अभ्यर्थियों को 20,800 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा.
दूसरे दिन 10 पदों पर मौका
जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि 22 अप्रैल को एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड द्वारा क्लर्क के 2 और डेवलपमेंट मैनेजर (सेल्स मार्केटिंग) के 8 पदों पर भर्ती की जाएगी. कुल 10 पदों में से 4 पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं. इन पदों के लिए आयु सीमा 25 से 45 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता 12वीं या स्नातक निर्धारित की गई है. चयनित उम्मीदवारों को 20,800 रुपये मासिक वेतन मिलेगा. इंटरव्यू सुबह 10 बजे से ही आयोजित होंगे.
ये दस्तावेज लाना जरूरी
इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ लाने होंगे. सभी उम्मीदवारों का रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकरण होना जरूरी है. इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण कर अपनी प्रोफाइल के माध्यम से संबंधित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. जिनका पंजीकरण पहले ऑफलाइन है, उन्हें ईईएमआईएस वेबसाइट पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा. जिला रोजगार अधिकारी देविंद्र कुमार ने कहा कि अधिक जानकारी के लिए 9650074838 और 9797597375 पर संपर्क किया जा सकता है.
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