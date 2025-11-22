ETV Bharat / state

रांची में सेवा अधिकार सप्ताह कार्यक्रम के तहत लगाए गये शिविर, पंचायत से लेकर वार्ड तक उमड़े फरियादी

रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि “झारखंड की रजत जयंती का यह वर्ष हम सभी के लिए गर्व और संकल्प का वर्ष है. आज का जनसैलाब और लोगों के चेहरों पर मुस्कान बता रही है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं”.

ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायतों से लेकर रांची नगर निगम के वार्डों तक कुल 60 से अधिक स्थानों पर शनिवार को सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ देखी गई. एक ही छत के नीचे कई विभागों की योजनाओं की जानकारी, आवेदन, स्वीकृति और मौके पर ही परिसंपत्ति वितरण की सुविधा उपलब्ध होने से लोग बेहद उत्साहित दिखे.

रांचीः झारखंड की रजत जयंती वर्ष के मौके पर 22 नवंबर 2025 रांची जिला में “आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार” यानी सेवा अधिकार सप्ताह कार्यक्रम के तहत बड़े पैमाने पर जनसेवा शिविरों का आयोजन हुआ.

इन पंचायतों में लगा जनसेवा शिविर

आज शनिवार को अनगड़ा प्रखंड में बोंगईबेड़ा एवं पैका पंचायत, बेड़ो प्रखंड में डोरण्डा एवं करकरी पंचायत, बुण्डू प्रखंड में ऐदलहातु एवं बारूहातु पंचायत, बुढ़मू प्रखंड के मुरुपीरी एवं ओझासाइम पंचायत, चान्हो प्रखंड के बलसोकरा, पतरातु एवं सोंस पंचायत, ईटकी प्रखंड के कुल्ली एवं कुर्गी पंचायत, कांके प्रखंड के काटमकुली, मालभृंग, गागी एवं मनातु पंचायत में शिविर लगा.

रांची में सेवा अधिकार सप्ताह कार्यक्रम के तहत शिविर (ETV Bharat)

इसके साथ ही खलारी प्रखंड के मायापुर एवं चुरी पूर्वी पंचायत, लापुंग प्रखंड के बोकरन्दा एवं दानेकेरा पंचायत, माण्डर प्रखंड के बरगरी एवं ब्राम्बे पंचायत, नगड़ी प्रखंड के देवरी एवं नगड़ी पंचायत, नामकुम प्रखंड के सोदाग, लालखटंगा, डुंगरी एवं सीठियो पंचायत, ओरमांझी प्रखंड को कुटे एवं चाडू पंचायत, राहे प्रखंड को होटलो पंचायत, रातु प्रखंड को पुरियो, रातु उत्तरी एवं रातु पूर्वी पंचायत, सिल्ली प्रखंड के हाकेदाग एवं पिस्का पंचायत, सोनाहातु प्रखंड के जामुदाग एवं तेलवाडीह पंचायत और तमाड़ प्रखंड के आराहंगा, रड़गांव, मल्हानभुड़हाडीह एवं मरधान पंचायत के अलावा शहरी क्षेत्र के अलग-अलग वार्ड में शिविर लगाए गये.

जिला स्तरीय वरीय अधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, विभागीय कर्मचारी एवं जन-प्रतिनिधि सुबह से शाम तक शिविरों में डटे रहे और लाभुकों की हर छोटी-बड़ी समस्या का त्वरित निदान किया. सेवा का अधिकार सप्ताह 28 नवंबर 2025 तक चलेगा. इस दौरान जिले के शेष सभी पंचायतों एवं वार्डों में भी जनसेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे. इस दौरान कोशिश की जा रही है कि सभी पात्र नागरिक को योजनाओं का लाभ दिया जा सके.

