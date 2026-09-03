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कैंपियरगंज विधानसभा चुनाव 2027; सपा ने नवीन यादव को बनाया प्रत्याशी! 35 साल से फतेह बहादुर सिंह का है राज

सपा ने कैंपियरगंज से नवीन यादव को प्रत्याशी बनाया है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में सभी पार्टियां लगी हुई हैं. समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी ने कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित भी कर कर दिए हैं. गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों में दो सीटों पर सपा और बसपा ने एक-एक प्रत्याशी घोषित कर दिया है. सबसे अधिक चर्चा कैंपियरगंज विधानसभा सीट को लेकर है. यहां से अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी मित्र और गोरखपुर से 15 साल लगातार पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे दीप नारायण यादव के भतीजे नवीन यादव को टिकट दिया है. नवीन यादव का सीधा मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के बेटे और सात बार (35 साल) से विधायक फतेह बहादुर सिंह से होगा. फतेह बहादुर कई बार मंत्री रह चुके हैं. नवीन यादव के समर्थन में समाजवादी पार्टी की पूरी गोरखपुर इकाई समेत रामभुआल निषाद, जिलाध्यक्ष बृजेश गौरत पूरे दलबल के साथ चुनावी मैदान में उतर गए हैं. रामभुआल निषाद ने सुल्तानपुर से सांसद रहीं मेनका गांधी को हराया था. सपा प्रत्याशी नवीन यादव प्रचार-प्रसार में जुट गए हैं. (Video Credit; ETV Bharat) वहीं कैंपियरगंज सीट पर पूर्व में सपा से चुनाव लड़ चुकीं चिंता यादव के पति साधू यादव ने बगावत का सुर बुलंद किया है, लेकिन समाजवादियों को भरोसा है कि पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के एक संदेश के बाद साधु यादव समेत पूरी पार्टी नवीन यादव को विजयी बनाने के लिए जुट जाएगी. ईटीवी भारत ने नवीन यादव से चुनाव को लेकर बात की. नवीन यादव ने कहा, मेरा परिवार खांटी समाजवादी पार्टी का परिवार है. परिवार में शिक्षा, व्यवसाय और राजनीति सब का माहौल है. कैंपियरगंज सीट से पार्टी मुखिया ने अपना आशीर्वाद देकर, पार्टी की जिला इकाई के साथ चुनावी जीत के लिए बड़े अभियान के साथ उतार दिया है. हमने भी क्षेत्र में अपने लोगों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़े जुलूस के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है.