ETV Bharat / state

कैंपियरगंज विधानसभा चुनाव 2027; सपा ने नवीन यादव को बनाया प्रत्याशी! 35 साल से फतेह बहादुर सिंह का है राज

सपा प्रत्याशी नवीन यादव प्रचार-प्रसार में जुट गए हैं. समर्थन में पार्टी की पूरी गोरखपुर इकाई समेत कई बड़े नेता मैदान में उतर गए हैं.

सपा ने कैंपियरगंज से नवीन यादव को प्रत्याशी बनाया है.
सपा ने कैंपियरगंज से नवीन यादव को प्रत्याशी बनाया है. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 6:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर : विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में सभी पार्टियां लगी हुई हैं. समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी ने कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित भी कर कर दिए हैं. गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों में दो सीटों पर सपा और बसपा ने एक-एक प्रत्याशी घोषित कर दिया है. सबसे अधिक चर्चा कैंपियरगंज विधानसभा सीट को लेकर है. यहां से अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी मित्र और गोरखपुर से 15 साल लगातार पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे दीप नारायण यादव के भतीजे नवीन यादव को टिकट दिया है.

नवीन यादव का सीधा मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के बेटे और सात बार (35 साल) से विधायक फतेह बहादुर सिंह से होगा. फतेह बहादुर कई बार मंत्री रह चुके हैं. नवीन यादव के समर्थन में समाजवादी पार्टी की पूरी गोरखपुर इकाई समेत रामभुआल निषाद, जिलाध्यक्ष बृजेश गौरत पूरे दलबल के साथ चुनावी मैदान में उतर गए हैं. रामभुआल निषाद ने सुल्तानपुर से सांसद रहीं मेनका गांधी को हराया था.

सपा प्रत्याशी नवीन यादव प्रचार-प्रसार में जुट गए हैं. (Video Credit; ETV Bharat)

वहीं कैंपियरगंज सीट पर पूर्व में सपा से चुनाव लड़ चुकीं चिंता यादव के पति साधू यादव ने बगावत का सुर बुलंद किया है, लेकिन समाजवादियों को भरोसा है कि पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के एक संदेश के बाद साधु यादव समेत पूरी पार्टी नवीन यादव को विजयी बनाने के लिए जुट जाएगी.

ईटीवी भारत ने नवीन यादव से चुनाव को लेकर बात की. नवीन यादव ने कहा, मेरा परिवार खांटी समाजवादी पार्टी का परिवार है. परिवार में शिक्षा, व्यवसाय और राजनीति सब का माहौल है. कैंपियरगंज सीट से पार्टी मुखिया ने अपना आशीर्वाद देकर, पार्टी की जिला इकाई के साथ चुनावी जीत के लिए बड़े अभियान के साथ उतार दिया है. हमने भी क्षेत्र में अपने लोगों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़े जुलूस के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है.

पार्टी के नए पुराने सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ने के साथ हर उस मतदाता के घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे जो उनके जीत का आधार बनेंगे. कैंपियरगंज सीट पर उन्होंने कहा कि तमाम बड़े नेता चुनाव हारे हैं. इतिहास उठाकर देख लीजिए. वह भी ऐसा ही इतिहास बनाने के लिए इस बार मैदान में उतरे हैं. उन्होंने कहा कि कैंपियरगंज क्षेत्र से सिर्फ जीत हासिल करना बड़ी बात नहीं है, इस क्षेत्र को समस्याओं से उबारना भी है, जो वर्तमान विधायक का कर्तव्य बनता है.

उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है. आज तक क्षेत्र में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं बना है. बड़ी बीमारी के लिए लोग गोरखपुर या लखनऊ की तरफ रुख करते हैं. उनका प्रयास होगा कि वह एक ऐसा हॉस्पिटल दें जिससे लोगों को क्षेत्र में ही इलाज मिल सके. युवाओं को अपने साथ लेकर चलेंगे. वही उनके जीत की कुंजी होंगे. जेन-जी की जो समस्याएं हैं उससे उन्हें उबारने का प्रयास करेंगे. रोजगार दिलाने का वह भरपूर अवसर लेकर आएंगे.

उन्होंने कहा कि जोड़-तोड़ की राजनीति से बाहर निकलकर क्षेत्र के विकास पर उनका फोकस होगा. क्षेत्र की जनता से अपने मौजूदा विधायक से इस बात का सवाल करना चाहिए. जो जनता सवाल नहीं करती थी अब वह सवाल पूछेगी. नवीन यादव उनके हक और अधिकार के बारे में उन्हें जगाएगा. उन्होंने कहा कि दल के भीतर कोई विरोध नहीं है, जिन्हें पीड़ा है उन सब को मना लिया जाएगा.

राष्ट्रीय अध्यक्ष के विचारों और निर्देश के साथ सभी जुड़कर चलेंगे. पार्टी के जिला अध्यक्ष बृजेश गौतम ने कहा कि उन्हें पार्टी मुखिया का फोन आया कि कैंपियरगंज से नवीन यादव को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है, उनके लिए पूरी मेहनत लगानी है. इसके बाद अगले दिन ही रणनीति बनाकर एक बड़ा रोड शो पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ किया गया है. क्षेत्र से अच्छा समर्थन भी मिल रहा है. सभी मतभेद भुलाकर नवीन यादव को जिताने के लिए हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी लगेगा.

यह भी पढ़ें : पांच सितंबर को गोरखपुर में होगा राज्य अध्यापक पुरस्कार का आयोजन, बेसिक व माध्यमिक के शिक्षकों का होगा सम्मान

TAGGED:

GORAKHPUR NEWS
CAMPIERGANJ ASSEMBLY ELECTION 2027
SP CANDIDATE NAVEEN YADAV
सपा ने नवीन यादव को बनाया प्रत्याशी
UP ELECTION 2027

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.