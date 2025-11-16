ETV Bharat / state

MCD उपचुनाव के लिए प्रचार का सुपर संडे, भाजपा, कांग्रेस और AAP तीनों पार्टियों ने लोगों को लुभाने पर लगाया जोर

तीनों ही पार्टियों की तरफ से जनता को लुभाने का प्रयास किया. नेताओं ने लोगों से आगामी चुनाव में वोट देने की अपील की.

दिल्ली में भाजपा, कांग्रेस और आप ने किया प्रचार
दिल्ली में भाजपा, कांग्रेस और आप ने किया प्रचार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 16, 2025 at 9:54 PM IST

5 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने रविवार को अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश की. तीनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों व वरिष्ठ नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में जोर लगाया. भाजपा प्रदेश कार्यालय में सुबह से ही चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता एवं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उपस्थिती में सभी वार्डों के संगठनात्मक चुनाव संयोजकों, प्रभारी मंत्रियों, सबंधित जिलाध्यक्षों, सांसदों, विधायकों आदि की विस्तृत बैठक को संबोधित किया और चुनावी तैयारियों के लिए टिप्स दिए. बैठक को प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, चुनाव व्यवस्था प्रमुख अजय महावर ने भी संबोधित किया.

बैठक में उपचुनाव के लिए अभी तक की तैयारियों की समीक्षा की गई और बी.एल. संतोष ने आगामी दिनों में दिल्ली कि ट्रिपल इंजन सरकार का लाभ हर चुनाव वार्ड में जन-जन तक ले जाने के काम को तेज करने का निर्देश दिया. वहीं दोपहर में दक्षिणपुरी वार्ड से भाजपा प्रत्याशी रोहिणी राज के समर्थन में त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, प्रभारी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने जिला प्रभारी जयप्रकाश एवं सह प्रभारी आदित्य झा की उपस्थिति में संबोधित किया. उन्होंने कहा कि उपचुनाव रविवार को है, लोगों की रुचि कम रह सकती है पर हमें कार्यकर्ताओं की मदद से मतदान बढ़ाने पर ध्यान देना होगा.

सीएम ने ढिचाऊ कलां सम्मेलन किया संबोधित: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नजफगढ़ विधानसभा के ढिचाऊ कलां वार्ड में पार्टी के त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित किया. इस दौरान सांसद कमलजीत सहरावत, विधायक नीलम पहलवान एवं अभय वर्मा और जिलाध्यक्ष राज शर्मा ने भी संबोधित कर कार्यकर्ताओं से प्रत्याशी रेखा रानी की बड़ी विजय के लिए काम करने का आह्वान किया. दोपहर बाद उन्होंने शालीमार बाग वार्ड में भी प्रचार किया.

चांदनी चौक वार्ड से प्रत्याशी सुमन कुमार गुप्ता ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ कूंचा मोहतर खां, मद्रासी बस्ती एवं गोखले मार्केट मोरी गेट में डोर टू डोर प्रचार किया. वहीं विधायक गजेंद्र यादव ने अशोक विहार चौपाल में तो विधायक हरीश खुराना ने भी सभा को संबोधित किया. उधर विधायक मनोज शौकीन ने मुंडका, विधायक मोहन सिंह बिष्ट एवं विधायक रविकांत ने महिला मोर्चा अध्यक्ष ऋचा पांडेय मिश्रा के साथ विनोद नगर वार्ड में दो चुनाव बैठकों को विधायक अशोक गोयल ने द्वारका बी वार्ड में वैश्य समाज बैठक को विधायक चंदन चौधरी एवं पूर्व विधायक विजय जौली ने संगम विहार में और प्रदेश सह कार्यालय मंत्री अमित गुप्ता ने चांदनी महल वार्ड में चुनाव बैठकों को संबोधित किया.

देवेंद्र यादव ने भी किया चुनाव प्रचार: उधर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी रविवार को कमान संभाली. उन्होंने उपचुनाव प्रचार में संगम विहार-ए वार्ड नंबर 163 से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश चौधरी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने भाजपा और आप पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जे.जे. कलस्टर, पुनर्वास और अनाधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोग गंदगी, टूटी सड़कें और नालियों के बीच रहने को मजबूर हैं. दोनों सरकारों ने विकास, कल्याण कोई योजना यहां लागू नहीं की. देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी की सत्ता में दिल्ली की अनाधिकृत, पुनर्वास और जे.जे. कॉलोनियों में जिस कदर बदहाली और गंदगी फैली है, उससे इन पार्टियों का असली चेहरा उजागर हो चुका है.

उन्होंने कहा, सीएम रेखा गुप्ता विधानसभा चुनावों की तरह निगम उपचुनावों में एक बार फिर दिल्ली के लोगों के वादा खिलाफी करके 12 वार्डों में वोट मांग रही हैं लेकिन दिल्ली की जनता अब इनकी वादा खिलाफी को पहचान चुकी है. आम आदमी पार्टी हो या भाजपा सरकार दोनो ने लोगों को सिर्फ धोखा ही दिया. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विधानसभा के शालीमार बाग वार्ड में भी उपचुनाव है. यहां लगभग 1600 लोगों के लिए सिर्फ 2 सार्वजनिक टॉयलेट हैं, एक महिलाओं और एक पुरुषों के लिए. लोगों को शौच के लिए काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है और अधिकतर लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं.

आप विधायक और पूर्व विधायक ने संभाला प्रचार: आम आदमी पार्टी की ओर से नारायणा वार्ड में राजेंद्र नगर के पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक, पूर्व महापौर महेश खींची और कोंडली के विधायक कुलदीप कुमार ने नुक्कड़ सभा और जनसंपर्क कर चुनाव प्रचार किया और आप प्रत्याशी के लिए वोट मांगे. नारायणा वार्ड नंबर 139 से आप प्रत्याशी राजन अरोड़ा के साथ इन नेताओं ने वाल्मीकि मोहल्ला क्षेत्र में जनसभा की. वहीं, पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर वार्ड में त्रिलोकपुरी के आप पार्षद विजय कुमार ने आप प्रत्याशी गीता रावत के लिए चुनाव प्रचार किया. विजय कुमार ने कहा जनता का समर्थन साफ बता रहा कि उपचुनावों में झाड़ू ही चलेगी. वहीं विनोद नगर वार्ड नंबर 198 में आप प्रत्याशी गीता रावत ने शांति मार्ग से गौरी शंकर मंदिर तक पदयात्रा कर क्षेत्र के लोगों से संपर्क किया. इस दौरान गीता रावत ने कहा कि जनता से मिला भारी समर्थन, प्यार और विश्वास यह साफ कर रहा है कि इस बार उपचुनावों में आम आदमी पार्टी की जीत पक्की है.

