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रायबरेली में स्मार्ट मीटर अभियान ने पकड़ी स्पीड, टारगेट अभी भी आधा  हुआ

रायबरेली में अभी तक 2 लाख 50 हजार के करीब स्मार्ट मीटर लगे हैं.

के.वी.उपकेन्द्र त्रिपुला रायबरेली
के.वी.उपकेन्द्र त्रिपुला रायबरेली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 2:30 PM IST

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रायबरेली: यूपी के रायबरेली में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया के तहत अब-तक तय लक्ष्य का आधा काम हो चुका है. रायबरेली में साढ़े चार लाख मीटर लगाने थे, जिनमें ढाई लाख लगाए जा चुके हैं. विद्युत् विभाग के चीफ इंजीनियर रवि चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा, स्मार्ट मीटर अत्यंत सुविधाजनक है और इसे लेकर फैलाई जा रही नकारात्मकता उचित नहीं है. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट मीटर ले लाभ भी गिनवाये.

त्रिपुला पावर हाउस के चीफ इंजीनियर ने बताया कि इस समय हमारे पास कोई भी ऐसी शिकायत नहीं आ रही, जिसमें उपभोक्ता ने पैसा दिया हो और उसका कनेक्शन ना जुड़ा हो. स्मार्ट मीटर में जो भी उपभोक्ता की शिकायत आई है तो हम चेंज मीटर लगवा देते हैं. उसका कंजक्शन मैच करके समाधान करते हैं.

उन्होंने कहा कि पिछले साल हमारा टारगेट 4 लाख 50 स्मार्ट मीटर लगे थे. अभी तक 2 लाख 50 हजार के करीब स्मार्ट मीटर लगे हैं. जो मीटर लगे हैं, उसमें चार-पांच दिन पहले समस्या आई थी. उसमें 15 से 16 उपभोक्ता ऐसे थे. जिन्होंने रिचार्ज कराया था. उनका रिचार्ज नहीं हो पा रहा था. उसमें कुछ प्रॉब्लम को मुख्यालय भेजी थी और बाकी समस्या 2 घंटे के अंदर ठीक कर दी थी.

रवि चन्द्र श्रीवास्तव, चीफ इंजीनियर (ETV Bharat)
उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वह सभी स्मार्ट मीटर लगवाएं. उस से घबराएं नहीं. इसका फायदा यह रहेगा कि मीटर रीडर आपके यहां नहीं आएगा, ऑटोमेटिक बिल जनरेट होगा, ऑटोमेटिक कंजप्शन कस्टमर अपने स्मार्टफोन में देख सकेंगे. जो भी बिल का मैसेज आएगा वह कनेक्शन काटने से पहले मैसेज आपके पास आएगा. कंजप्शन के साथ-साथ कस्टमर अपने घर का लोड भी देख सकते हैं. इसके अलावा जब आप रिचार्ज कर देंगे तो आपका कनेक्शन रिकनेक्ट अपने आप हो जाएगा. किसी भी लाइनमैन को भी आपको पकड़ना नहीं पड़ेगा.


उन्होंने यह भी बताया घर से बाहर ही स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे. ऑटोमेटिक बिलिंग रीडिंग होगी और बिल भी जमा हो जाएगा. कहा कि जो स्मार्ट मीटर के ऑनलाइन बिल आएंगे कस्टमर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी ऑनलाइन सुविधा का प्रयोग करके बिल जमा कर सकते हैं. उनके जितने भी बिजली के बिलिंग काउंटर है. वहां पर भी मैन्युल तरीके से बिजली बिल जमा करने की सुविधा दी गई है.

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