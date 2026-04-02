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रायबरेली में स्मार्ट मीटर अभियान ने पकड़ी स्पीड, टारगेट अभी भी आधा हुआ

रायबरेली: यूपी के रायबरेली में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया के तहत अब-तक तय लक्ष्य का आधा काम हो चुका है. रायबरेली में साढ़े चार लाख मीटर लगाने थे, जिनमें ढाई लाख लगाए जा चुके हैं. विद्युत् विभाग के चीफ इंजीनियर रवि चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा, स्मार्ट मीटर अत्यंत सुविधाजनक है और इसे लेकर फैलाई जा रही नकारात्मकता उचित नहीं है. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट मीटर ले लाभ भी गिनवाये.



त्रिपुला पावर हाउस के चीफ इंजीनियर ने बताया कि इस समय हमारे पास कोई भी ऐसी शिकायत नहीं आ रही, जिसमें उपभोक्ता ने पैसा दिया हो और उसका कनेक्शन ना जुड़ा हो. स्मार्ट मीटर में जो भी उपभोक्ता की शिकायत आई है तो हम चेंज मीटर लगवा देते हैं. उसका कंजक्शन मैच करके समाधान करते हैं.

उन्होंने कहा कि पिछले साल हमारा टारगेट 4 लाख 50 स्मार्ट मीटर लगे थे. अभी तक 2 लाख 50 हजार के करीब स्मार्ट मीटर लगे हैं. जो मीटर लगे हैं, उसमें चार-पांच दिन पहले समस्या आई थी. उसमें 15 से 16 उपभोक्ता ऐसे थे. जिन्होंने रिचार्ज कराया था. उनका रिचार्ज नहीं हो पा रहा था. उसमें कुछ प्रॉब्लम को मुख्यालय भेजी थी और बाकी समस्या 2 घंटे के अंदर ठीक कर दी थी.