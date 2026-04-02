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नक्सलवाद के कारण विस्थापित परिवारों को वापस लाने की मुहिम, पुनर्वास के लिए अंतर्विभागीय समिति की अहम बैठक

प्रवासियों के पुनर्वास पर काम शुरु ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )