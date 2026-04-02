नक्सलवाद के कारण विस्थापित परिवारों को वापस लाने की मुहिम, पुनर्वास के लिए अंतर्विभागीय समिति की अहम बैठक
बस्तर से दूसरे राज्यों में गए प्रवासियों के पुनर्वास पर काम शुरु हो गया है.इसके लिए मंत्रालय में अंतर्विभागीय समिति की अहम बैठक हुई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 2, 2026 at 7:18 PM IST
जगदलपुर : नक्सलवाद के कारण बस्तर संभाग से तेलंगाना और आंध्रप्रदेश गए परिवारों को वापस छत्तीसगढ़ में पुनर्वासित करने की योजना बनाई जा रही है.
इसके लिए मंत्रालय महानदी भवन में अपर मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार पिंगुआ की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय समिति की पहली बैठक संपन्न हुई. बैठक में छत्तीसगढ़ से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के संबंध में कार्ययोजना तैयार करने विस्तार से चर्चा हुई.
बैठक में क्या हुई चर्चा ?
बैठक में बताया गया कि जिला दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर से कई परिवारों का विस्थापन हुआ है. ये सभी लोग तेलंगाना और आन्ध्रप्रदेश राज्य में प्रवासित हो गए हैं. इसके लिए प्रवासित परिवारों की ओर से राष्ट्रीय जनजातीय आयोग में याचिका दायर की गई है. इसके तहत माननीय आयोग ने एक माह के भीतर सर्वे कर प्रवासित परिवारों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.
पड़ोसी राज्यों में प्रवासी व्यक्तियों की जानकारी
इसके परिपालन में बस्तर संभाग के संभागायुक्त ने कार्यक्रम के तहत कलेक्टर दंतेवाड़ा, सुकमा और जिला बीजापुर को प्रवासित परिवारों के सर्वे करके 15 दिन के भीतर प्रतिवेदन प्रेषित करने के निर्देश दिए. बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सर्वे अनुसार जिला दंतेवाड़ा से तेलंगाना प्रदेश के 60 ग्राम में 618 परिवार के 2654 व्यक्ति, जिला सुकमा से तेलंगाना प्रदेश के 293 ग्राम में 2733 परिवार के 12026 व्यक्ति और जिला बीजापुर से तेलंगाना प्रदेश के 114 ग्राम में 994 परिवार के 5029 व्यक्ति प्रवासित हैं. इस तरह छत्तीसगढ़ राज्य के तीनों जिलों से तेलंगाना राज्य के 467 ग्राम में 4345 परिवार के 19 हजार 709 व्यक्ति प्रवासित हैं.
आंधप्रदेश में विस्थापित लोगों की जानकारी
इसी तरह जिला दंतेवाड़ा से आंध्रप्रदेश के 25 ग्राम में 125 परिवार के 568 व्यक्ति, जिला सुकमा से आंध्रप्रदेश के 155 ग्राम में 2462 परिवार के 10787 व्यक्ति और जिला बीजापुर से आंध्रप्रदेश के 04 ग्राम में 07 परिवार के 34 व्यक्ति प्रवासित हैं. इस तरह से छत्तीसगढ़ राज्य के तीनों जिलों से आंध्रप्रदेश राज्य के 184 ग्राम में 2594 परिवार के 11 हजार 389 व्यक्ति प्रवासित हैं. इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य के जिला दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर के 667 ग्राम से तेलंगाना एवं आंध्रप्रदेश राज्य के 651 ग्राम में 6939 परिवार के कुल 31 हजार 98 व्यक्ति प्रवासित हैं.
अफसरों को जल्द से जल्द प्रवासियों की जानकारी लेने के निर्देश
बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बस्तर संभागायुक्त डोमन सिंह और पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुन्दरराज से चर्चा की. अन्य प्रांतों में प्रवासित परिवारों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक बार और सीमावर्ती राज्यों के अधिकारियों से सम्पर्क कर जानकारी लेने के निर्देश दिए गए.
बैठक में मनोज पिंगुआ ने कलेक्टर दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा से कहा है कि वे अपने-अपने जिलों से अन्य प्रांतों में प्रवासित लोगों के बारे में उनके मूल ग्राम एवं निवास स्थान से आवश्यक जानकारी तैयार कर लें.इससे पुनर्वास योजना बनाने में आसानी होगी. इसी तरह से पुनर्वास योजना बनाने के लिए अलग-अलग विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शीघ्र ही अपने-अपने विभागों के नोडल अधिकारी नियुक्त कर दें, जिससे शीघ्र पुनर्वास योजना बनाने में आसानी हो.
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