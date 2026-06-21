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क्रिकेट के जरिए स्वास्थ्य जागरूकता का अभियान, रवि बिश्नोई बने इंडियन हेल्थकेयर लीग के ब्रांड एंबेसडर

कार्यक्रम को संबोधित करते हैं भारतीय क्रिकेटर रवि बिश्नोई ( ETV Bharat Jaipur )