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क्रिकेट के जरिए स्वास्थ्य जागरूकता का अभियान, रवि बिश्नोई बने इंडियन हेल्थकेयर लीग के ब्रांड एंबेसडर

IHL ने महिला हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के लिए फ्रेंचाइजी आधारित क्रिकेट लीग 'SheStrike' शुरू करने की घोषणा भी की है.

Indian cricketer Ravi Bishnoi addresses event
कार्यक्रम को संबोधित करते हैं भारतीय क्रिकेटर रवि बिश्नोई (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 21, 2026 at 10:23 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: क्रिकेट की लोकप्रियता का उपयोग कर प्रिवेंटिव हेल्थकेयर, कैंसर जागरूकता, फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक बनाने का अभियान के तहत इंडियन हेल्थकेयर लीग का दूसरा सीजन आयोजित होने जा रहा है. इस बार इस लीग के विस्तार की घोषणा करते हुए भारतीय क्रिकेटर रवि बिश्नोई को ऑफिशियल ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है.

रवि बिश्नोई बने IHL का चेहरा: इंडियन हेल्थकेयर लीग (IHL) को दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थकेयर क्रिकेट लीग और भारत के क्रिकेट-आधारित हेल्थकेयर जागरूकता मंच बताया जाता है. इस लीग के दूसरे सीजन पर बात करते हुए ब्रांड एंबेसडर रवि बिश्नोई ने कहा कि क्रिकेट समाज के सभी वर्गों को जोड़ने वाला सशक्त माध्यम है. IHL इस ताकत का उपयोग स्वस्थ जीवनशैली और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए कर रही है. उन्होंने कहा कि इस पहल से जुड़ना उनके लिए गर्व की बात है और वे लीग के सामाजिक सरोकारों से जुड़े अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे.

Ravi Bishnoi speaking at the Indian Healthcare League
इंडियन हेल्थकेयर लीग पर बात करते रवि बिश्नोई (ETV Bharat Jaipur)

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कैंसर जागरूकता और प्रिवेंटिव हेल्थकेयर रहेगा मुख्य फोकस: लीग ने अपने सलाहकार और मार्गदर्शक तंत्र को भी मजबूत किया है. ICMR के पूर्व महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव को चीफ लीग एडवाइजर नियुक्त किया गया है. लीग में कैंसर विशेषज्ञ डॉ जीके रथ लीग मेंटर की भूमिका निभाएंगे. जबकि वरिष्ठ हेल्थकेयर लीडर डॉ महेंद्र कुमार को लीग संरक्षक (पैट्रन) बनाया गया है. इस दौरान डॉ भार्गव ने बताया कि IHL सीजन-2 का प्रमुख उद्देश्य बीमारी होने के बाद उपचार के बजाय बीमारी से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करना है. लीग विशेष रूप से कैंसर जागरूकता, नियमित स्वास्थ्य जांच, फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर अभियान चलाएगी. इसके लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों और संस्थाओं के साथ साझेदारी भी की जाएगी.

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नई फ्रेंचाइजी और देशव्यापी डॉक्टर ट्रायल से बढ़ेगा दायरा: IHL के पहले सीजन में राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की फ्रेंचाइजियों की सफलता के बाद अब लीग नए राज्यों तक विस्तार करेगी. इसके तहत कई नई फ्रेंचाइजी जोड़ी जाएंगी और देशभर के प्रमुख शहरों में डॉक्टरों के लिए ट्रायल आयोजित किए जाएंगे. इससे विभिन्न राज्यों के हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा.

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महिलाओं के लिए अलग क्रिकेट लीग: IHL ने महिला हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के लिए फ्रेंचाइजी आधारित क्रिकेट लीग 'SheStrike' शुरू करने की घोषणा भी की है. इस पहल का उद्देश्य खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ-साथ स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है. वहीं मीडिया और एंटरटेनमेंट क्षेत्र से आने वाली निवेदिता बसु को इस लीग का CEO नियुक्त किया गया है.

राजस्थानी कमेंट्री से संस्कृति को मिलेगा नया मंच: लीग में होने वाले मैचों के दौरान दर्शकों को क्षेत्रीय भाषा में खेल का आनंद दिलाने और राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए IHL ने राजस्थानी भाषा में कमेंट्री शुरू करने का फैसला किया है. ये पहल राजस्थानी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के साथ स्थानीय दर्शकों की भागीदारी भी बढ़ाएगी. बहरहाल, व्हाइट कोट स्पोर्ट्स की ओर से संचालित इंडियन हेल्थकेयर लीग अब केवल एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं, बल्कि स्वास्थ्य जागरूकता का राष्ट्रीय मंच बनता जा रहा है. जो खेल, स्वास्थ्य और सामाजिक सरोकारों को एक साथ जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

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IHL BRAND AMBASSADOR RAVI BISHNOI

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