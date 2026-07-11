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आगरा को जाम मुक्त बनाने की मुहिम: ट्रैफिक पुलिस ने 30 सरकारी बसों का काटा चालान, 12 से ज्यादा बसें सीज

ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई से परिवहन विभाग नाराज!

आगरा में 'सिंघम' बनी ट्रैफिक पुलिस
आगरा में 'सिंघम' बनी ट्रैफिक पुलिस (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 9:29 AM IST

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आगरा: शहर को जाम मुक्त बनाने में ट्रैफिक पुलिस की टीम जोर शोर से लगी है. इसी अभियान के तहत आगरा पुलिस ने 30 से अधिक रोडवेज बसों का चालान और 12 से अधिक बसें सीज की हैं. जिससे उप्र राज्य सडक परिवहन निगम अधिकारियों में खलबली मची हुई है.

जाम से जनता परेशान: आगरा में आईएसबीटी से रामबाग फ्लाईओवर तक आगरा दिल्ली हाईवे (NH-19) पर जाम लगता है. जिसकी वजह यूपी रोडवेज की बसें होती हैं. यात्रियों को बैठाने के लिए आईएसबीटी से आगे ट्रांसपोर्ट नगर पुल के नीचे, अब्बूलाला दरगाह, सुधा नर्सरी और रामबाग फ्लाईओवर पर जहां तहां रोडवेज बसें खडी कर देते हैं. जिससे यातायात प्रभावित होता है.

जाम मुक्त आगरा के लिए सख्त हुई पुलिस (Video Credit: ETV Bharat)

शहर में बेहतर यातायात व्यवस्था को लेकर जाम लगाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया रहा है. जिसमें ही उन रोडवेज बस और अन्य वाहनों के विरुद्ध अभियान जारी है. जो राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रमुख मार्गों पर लापरवाहीपूर्वक बसें खड़ी करके सवारियां भरते हैं. जिससे यातायात बाधित होता है. जाम लग जाता है और दुर्घटनाएं होने की आशंका भी बनती है.- सोनम कुमार, पुलिस उपायुक्त, यातायात

कार्रवाई से परिवहन विभाग नाराज: 30 से अधिक रोडवेज बसों का चालान और 12 से अधिक बसें सीज होने से परिवहन विभाग को राजस्व का घाटा हो रहा है. इस कार्रवाई से विभाग नाराज है. इसके साथ ही रोडवेज बस के चालान या सीज करने की कार्रवाई से चालक और परिचालक को भी दंड भुगतना पडता है. निजी बसों पर कार्रवाई नहीं होने पर परिवहन विभाग ने नाराजगी जताई.

रोडवेज बसों का चालान
रोडवेज बसों का चालान (Photo Credit: ETV Bharat)

जिस तरह से अचानक से कार्रवाई हुई है. जो चिंता का विषय है. मगर, निजी बसों पर कार्रवाई नहीं होना भी एक बड़ा सवाल है. मगर, मेरा मानना है कि जो भी यातायात में बाधक बने. चाहे रोडवेज की बसें हो या निजी बसें. सबके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.- बीपी अग्रवाल, यूपी रोडवेज के आगरा परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक

मीटिंग के बावजूद समस्या है: इसको लेकर पहले भी कई बार यूपी रोडवेज, यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की बैठकें हुईं. जिसमें शहर में जाम ना लगे, इसपर चर्चा भी हुई. आईएसबीटी से संचालित होने वाली अलीगढ रूट की बसें फाउंड्रीनगर सेटैलाइट बस स्टेशन से संचालित की जा रही हैं. मगर, समस्या जस की तस है. हर दिन ट्रांसपोर्ट पुल से रामबाग फ्लाईओवर तक जाम की वजह रोडवेज बसें और निजी बसें समेत अन्य वाहन बनते हैं.

सभी वाहन चालक और आमजन से अपील है कि, सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें. यातायात नियमों का पालन करें.-सोनम कुमार, पुलिस उपायुक्त, यातायात

शासन और आगरा जिला प्रशासन के साथ पुलिस का आदेश है कि, हाईवे और मुख्य सडकों पर जहां तहां रोडवेज बसें खड़ी नहीं हो. इस बारे में चालक और परिचालक को भी जागरुक किया गया. बावजूद इसके जाम की समस्या जस की तस बनी हुई है. इसीलिए शहर में कठोर कार्रवाई हो रही है.

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