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नदियों को बचाने और स्वच्छता को लेकर संदेश, पलामू डीसी ने लगाई नौ किलोमीटर की दौड़

पौधारोपण करते उपायुक्त ( Etv Bharat )

पलामू: गांधी जयंती के मौके पर पलामू में नदियों को साफ और स्वच्छ रखने के लिए एक अभियान शुरू किया गया. पलामू के डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने इस पहल की अगुवाई की. अभियान के तहत, समाहरणालय से कोयल और अमानत नदियों के संगम तक एक मैराथन दौड़ आयोजित की गई. इस दौड़ में स्कूली बच्चों के साथ-साथ जिला प्रशासन की पूरी टीम ने हिस्सा लिया.