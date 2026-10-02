नदियों को बचाने और स्वच्छता को लेकर संदेश, पलामू डीसी ने लगाई नौ किलोमीटर की दौड़

नदियों को बचाने और स्वच्छता को लेकर संदेश, पलामू डीसी ने लगाई नौ किलोमीटर की दौड़
गांधी जयंती के मौके पर पलामू में नदियों की सफाई को लेकर एक अभियान चलाया गया. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 2, 2026 at 10:26 AM IST
पलामू: गांधी जयंती के मौके पर पलामू में नदियों को साफ और स्वच्छ रखने के लिए एक अभियान शुरू किया गया. पलामू के डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने इस पहल की अगुवाई की. अभियान के तहत, समाहरणालय से कोयल और अमानत नदियों के संगम तक एक मैराथन दौड़ आयोजित की गई. इस दौड़ में स्कूली बच्चों के साथ-साथ जिला प्रशासन की पूरी टीम ने हिस्सा लिया.
पलामू के डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने लगभग 9 किलोमीटर की दौड़ 48 मिनट में पूरी की, जबकि हेमंत नाम के एक युवक ने इसे 32 मिनट में पूरा किया. कार्यक्रम के दौरान, हिस्सा लेने वाले बच्चों और प्रशासनिक अधिकारियों ने अमानत नदी के किनारे पौधे लगाए और नदी के किनारे वाले इलाके में सफाई अभियान चलाया.
डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि जिला प्रशासन महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसी क्रम में, प्रशासन सफाई और स्वच्छता पर केंद्रित अभियान चला रहा है. डीसी ने कहा कि नदियों में सीवेज बहाने से पहले उसे ट्रीट किया जाए. उन्होंने बताया कि कई योजनाएं बनाई गई हैं और अभी उनकी समीक्षा की जा रही है.
उपायुक्त ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2024 लागू हैं. जिला प्रशासन इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने स्वीकार किया कि अभी पूरी तरह से इसे लागू नहीं किया जा सका है. फिर भी इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं. प्रशासन सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है और जनता से नदियों को साफ रखने में मदद करने की अपील कर रहा है.
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