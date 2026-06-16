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रांची के सभी स्कूलों में चलेगी ‘चुनावी पाठशाला’, 1.45 लाख बच्चों का आधार अपडेट है लंबित

रांचीः जिला में करीब 1.45 लाख विद्यार्थियों का आधार अपडेटेशन लंबित है. इसे जल्द पूरा करने के लिए उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने अधिकारियों को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है. मंगलवार को समाहरणालय में आयोजित विभिन्न बैठकों में उपायुक्त ने शिक्षा व्यवस्था, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और नशा मुक्ति जागरूकता अभियान की तैयारियों की समीक्षा की.

सभी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक ‘चुनावी पाठशाला’

शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने स्कूल से बाहर रह गए बच्चों और दिव्यांग बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि छात्रों और शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई और आधार-अपार अपडेटेशन पर विशेष ध्यान दिया जाए. जिला के सभी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक ‘चुनावी पाठशाला’ आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है. इसके माध्यम से विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मतदाता जागरूकता की जानकारी दी जाएगी.

10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों पर असंतोष

उपायुक्त ने अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामान्य ज्ञान विषयों की पढ़ाई की निगरानी के लिए विशेष सेल बनाने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों के कक्षा 10 और 12 के परीक्षा परिणामों पर असंतोष जताते हुए उन्होंने बेहतर परिणाम के लिए कार्ययोजना तैयार करने को कहा. साथ ही विद्यालयों की प्रगति और पठन-पाठन को प्रभावित करने वाले शिक्षकों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जिले में कोई भी अंडर-परफॉर्मर शिक्षक नहीं रहना चाहिए और सभी के कार्यों की लगातार समीक्षा होगी.

एसआईआर कार्यक्रम की समीक्षा

इसके बाद विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए Enumeration Form के शत-प्रतिशत वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं रहना चाहिए. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के मतदाताओं की शत-प्रतिशत मैपिंग और फॉर्म संग्रहण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए.

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