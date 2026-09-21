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जब अचानक पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय पर पहुंच गई हजारों महिलाएं, 'अभियान बसेरा-2' से जुड़ा है मामला

मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने लोगों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया. काफी संख्या में लोगों के एक साथ पहुंचने के कारण पुलिस को भीड़ संभालने में काफी परेशानी हुई. स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को योजना की वास्तविक प्रक्रिया की जानकारी दी.

बक्सर, भोजपुर, गया, नालंदा, औरंगाबाद समेत कई जिलों से बड़ी संख्या में महिलाएं और अन्य लाभुक मुख्यमंत्री सचिवालय के बाहर पहुंच गए. भीड़ बढ़ने के बाद सचिवालय के बाहर अफरा-तफरी जैसी स्थिति बन गई. लोग आवेदन जमा करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए कतार में खड़े रहे.

बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर यह सूचना तेजी से फैल गई कि मुख्यमंत्री सचिवालय में 'बसेरा-2' योजना के तहत जमीन के लिए आवेदन जमा किया जा रहा है और आवेदन देने के बाद मौके पर ही जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी. इसी सूचना के आधार पर बिहार के अलग-अलग जिलों से लोग पटना पहुंचने लगे.

पटना : बिहार सरकार की 'अभियान बसेरा-2' योजना के तहत भूमिहीन गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने की घोषणा के बाद सोमवार को पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय के बाहर अचानक हजारों लोगों की भीड़ जुट गई. बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहां पहुंचीं. लोगों के पहुंचने से सचिवालय के बाहर करीब एक किलोमीटर तक लंबी कतार लग गई. भीड़ को नियंत्रित करने और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिसकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी.

लोगों की जुटी भीड़ (ETV Bharat)

लोगों को दी गई पूरी जानकारी

सचिवालय डीएसपी डॉ अनु ने लगातार माइक से एलाउंसिंग कर लोगों को समझाया बुझाया और अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ''अभियान बसेरा-2 के तहत लाभुकों के आवेदन सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय में जमा नहीं किए जाने हैं. पात्र परिवारों की पहचान, जमीन की उपलब्धता की जांच, सत्यापन और आगे की प्रक्रिया संबंधित अंचल कार्यालय तथा जिला प्रशासन के स्तर से पूरी की जाएगी.'' इसके बाद लोगों को समझ में आया कि आवेदन जमा करने के लिए पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय आने की आवश्यकता नहीं है.

महिलाओं को समझाती हुईं सचिवालय डीएसपी डॉ अनु (ETV Bharat)

दरअसल, बिहार सरकार ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल के अवसर पर राज्य के 30 हजार भूमिहीन परिवारों को घर बनाने के लिए तीन-तीन डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने की घोषणा की थी. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से इसके लिए विशेष अभियान चलाने की बात कही गई है. योजना के तहत पात्र लाभुकों को वासभूमि उपलब्ध कराने के साथ बंदोबस्ती प्रमाण पत्र दिए जाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

''योजना का उद्देश्य ऐसे योग्य भूमिहीन परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराना है, जिनके पास अपनी आवासीय जमीन नहीं है. अभियान के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के पात्र परिवारों को भी योजना का लाभ दिया जाना है. इसके लिए निर्धारित तिथि पर राज्यभर में विशेष अभियान चलाया जाएगा.''- दिलीप जायसवाल, राजस्व एव भूमि सुधार मंत्री

DM ने की अपील

इधर, पटना जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि 'अभियान बसेरा-2' के तहत जमीन के लिए आवेदन करने वाले लाभुक अपने संबंधित अंचल कार्यालय में ही आवेदन जमा करें. इसके लिए मुख्यमंत्री सचिवालय या पटना आने की जरूरत नहीं है. जिला प्रशासन ने लोगों से किसी भी अफवाह पर भरोसा नहीं करने और योजना से संबंधित जानकारी केवल अधिकृत सरकारी माध्यमों से प्राप्त करने की अपील की है.

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