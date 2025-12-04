ETV Bharat / state

नक्सली के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मिल रही बड़ी सफलता, शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि- सीएम विष्णुदेव साय

बीजापुर एनकाउंटर में 15 से ज्यादा नक्सलियों को मारे जाने की सूचना एसपी जितेंद्र यादव ने दी है.

BIJAPUR ENCOUNTER
सीएम विष्णुदेव साय (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 4, 2025 at 12:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर और दंतेवाड़ा सीमावर्ती क्षेत्र केशकुंतल में बुधवार को हुए नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए तीन जवानों को श्रद्धांजलि दी है. सीएम ने कहा कि हम उस शोक संतृप्त परिवार के साथ हैं, साथ ही उन्होंने शहीद जवानों को अपनी श्रद्धांजलि दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिल रही है.

सीएम साय ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि

अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए जाने से पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलियों के विरुद्ध लगातार ऑपरेशन जारी है. सीएम ने कहा कि बीजापुर में हुए एक बड़े अभियान में 15 से ज्यादा नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऑपरेशन में हमारे तीन जवान शहीद हुए हैं. हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं साथ ही पूरी सरकार शोक संतृप्त परिवार के साथ खड़ी है.

सीएम विष्णुदेव साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर एनकाउंटर

आपको बता दें कि बुधवार को बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले के बॉर्डर पर पीएलजीए बटालियन नंबर 3 के नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में बीजापुर डीआरजी के तीन जवान शहीद हो गए जबकि 15 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं. बीजापुर दंतेवाड़ा सीमा पर एसटीएफ सीआरपीएफ कोबरा और DRG के जॉइंट सर्च ऑपरेशन में यह मुठभेड़ हुई.

बीजापुर एनकाउंटर में मारा गया खूंखार नक्सली कमांडर मोडियामी वेल्ला, अबतक 12 नक्सली ढेर, डीआरजी के 3 जवान शहीद
नक्सल प्रभावित बीजापुर में एसआईआर, पहुंचविहीन गांवों में प्रशासन की टीम
बीजापुर चलित थाना: 100 से ज्यादा गांवों में पहुंची पुलिस, ग्रामीण विश्वास, सुरक्षा और विकास की दिशा में बड़ा कदम

TAGGED:

CM ON ENCOUNTER
CAMPAIGN AGAINST NAXALITES
सीएम विष्णुदेव साय
छत्तीसगढ़ नक्सल मुठभेड़
BIJAPUR ENCOUNTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.